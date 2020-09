Paris bat Metz au bout de l'ennui

Dans un match déprimant de bout en bout, le PSG décroche, à 9 contre 11, sa première victoire de la saison en Ligue 1 grâce à un but de Julian Draxler dans le temps additionnel. Un finish miraculeux tant la prestation des hommes de Thomas Tuchel fût médiocre.

PSG 1-0 Metz

Calme plat sur la capitale

Draxler, le sauveur

Au sortir du Classique perdu face à l'OM, Thomas Tuchel surprenait son monde en parlant de "" réalisé par son équipe malgré le résultat. Trois jours plus tard, face à Metz ce mercredi soir toujours au Parc des Princes, le coach parisien ne doit son salut qu'à une réalisation inespérée de Julian Draxler dans le temps additionnel. Car face aux, son PSG est apparu fatigué, sans idées, et surtout toujours aussi peu réaliste devant le but. Inquiétant pour la suite des événements.Dans une ambiance digne d'un match de district, Paris n'est pas loin de se faire couper la chique d'entrée de jeu. Sur un centre de Farid Boulaya, Habib Diallo est un poil court pour remettre en marche la clim' du Parc des Princes. Privée de Marco Verratti, Neymar ou encore Kylian Mbappé, l'équipe de Tuchel est groggy. Incapable, surtout, d'imprimer un rythme soutenu pour faire exploser le bloc messin qui joue les contre à fond. Paradoxalement, le PSG se procure quelques occasions assez franches : deux centres d'Angel Di María trouvent un Mauro Icardi pas réaliste (13, 33), tandis que Julian Draxler manque de mordant pour remporter son duel face à Alexandre Oukidja (39). À la pause, le duel entre le 17et le 18de Ligue 1 tient toutes ses promesses.Probablement terrifiées à l'idée d'enfin débloquer leur compteur, les attaques parisiennes et messines sont respectivement toujours aussi imprécises et rares en seconde période. Posé sur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com