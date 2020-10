Paris a gagné à Istanbul, mais a encore du chemin à faire

Sorti vainqueur de son déplacement à Istanbul (0-2), Paris n'a pourtant pas rassuré dans le jeu. Une constante depuis la fin du Final 8 qui pose certaines interrogations sur le niveau actuel de cette équipe.

Un plan de jeu trop pauvre

Ce serait trop facile de dire tout et son contraire en l'espace d'une semaine. Trop facile d'avoir appelé au calme au lendemain d'une défaite méritée face à Manchester United pour tirer la sonnette d'alarme, sept jours plus tard à peine, après une victoire à l'extérieur en Ligue des champions. Sur le papier, ça n'a d'ailleurs strictement aucun sens. Pourtant, le PSG ne va pas bien. C'est une réalité que ses récentes victoires sur Dijon, lanterne rouge de Ligue 1, et contre une faible équipe d'Istanbul Ba?ak?ehir ne réussiront pas à indéfiniment masquer. Même Thomas Tuchel après la rencontre de ce mercredi soir ne se voilait pas (totalement) la face :Dans un monde normal, il ne fait aucun doute que l'Allemand aurait rejoint la rive asiatique d'Istanbul à la nage pour aller s'envoyer deux-trois Long Island dans le quartier de Kad?köy avant de rentrer à Paris. Pour oublier le cauchemar qu'a été la première période de son équipe, pour oublier la blessure de Neymar, pour oublier les désaccords avec Leonardo et, le temps d'une soirée, ne plus penser à l'animation collective d'une équipe qui en est dépourvue.Passons rapidement en revue les rares bonnes nouvelles : Keylor Navas est toujours aussi impeccable, et ce n'est pas rien. Moise Kean est effectivement une bonne pioche pour concurrencer Icardi, on s'en rapproche. Il faut également donner raison à Thomas Tuchel, qui s'agaçait encore qu'on lui pose des questions à ce sujet en conférence de presse : la lecture du jeu de Danilo Pereira fait du Portugais une solution viable en charnière centrale. Pour le reste en revanche, l'avenir est beaucoup plus sombre car face aux Turcs ce mercredi, Paris a donné l'impression de ressembler à une équipe qui démarre un nouveau cycle plus qu'à un vice-champion d'Europe en titre bien déterminé à ne pas se faire avoir lors de la scène finale.