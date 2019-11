Paris : 700 enfants et leur famille dormiraient chaque soir dans la rue, s'alarment les associations

Chaque soir, 700 enfants dormiraient dans la rue avec leurs parents à Paris et 20 000 mineurs vivent à l'hôtel en Ile-de-France avec leur famille, s'alarment les associations qui réclament, dans un manifeste publié mercredi, l'ouverture en urgence de places d'hébergement.« En France, des milliers d'enfants sont à la rue ou dans des hébergements précaires », dénoncent les douze organisations signataires dont la Fédération des acteurs de la solidarité, la Fondation Abbé Pierre, le Samusocial de Paris ou encore Unicef France.Sur l'ensemble du territoire, elles constatent « une dégradation de la situation des femmes et des familles avec enfants à la rue ou vivant dans des habitats précaires ».Huit mineurs morts dans la rue depuis le début de l'annéeLe 25 mars, un bébé d'un jour est mort dans la rue en Seine-Saint-Denis. Le 1er juillet, un enfant de 6 ans a été retrouvé mort en Guadeloupe. Plus récemment, le 4 novembre, une femme demandeuse d'asile à la rue alors qu'elle était enceinte de jumeaux a perdu un de ses bébés à Paris, après un accouchement d'urgence à seulement cinq mois de grossesse.Au total, huit mineurs sont morts dans la rue depuis le début de l'année, selon le Collectif des morts de la rue, qui recense chaque année les décès de sans-abri.« Cette situation indigne de la France, 6e puissance économique mondiale et signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant, provoque des drames », s'indignent les associations à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant.Une « crise humanitaire »En Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France métropolitaine, 160 enfants se retrouvent chaque soir sans solution d'hébergement, et plus de 5000 enfants sont hébergés à l'hôtel, dont la moitié ont moins de 3 ans. LIRE AUSSI > Les galères de Fatiha et son petit garçon, hébergés dans un centre d'accueil nocturneEn Ile-de-France, ...