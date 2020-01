Paris : 4 jours d'ITT prescrits au manifestant frappé à terre

La vidéo est devenue virale. On y voit un manifestant, Clément F., 20 ans, le visage ensanglanté, frappé au sol par des policiers lors de l'acte LXII des Gilets jaunes. Ce week-end, la préfecture de police a annoncé l'ouverture d'une enquête interne. De son côté, le procureur de la République a saisi l'IGPN pour faire toute la lumière sur une énième séquence de violence, après le croche-patte ou les tirs de LBD40, alimentant la litanie de violences présumées illégitimes de la part de policiers.Comme souvent, les images affolent l'opinion et clouent les policiers au pilori. Même si elles ne permettent pas de trancher, seule une enquête judiciaire contradictoire, au temps forcément plus long qu'une vidéo, dira si les forces de l'ordre ont abusé de leur pouvoir.On ne connaît pas la version de Clément F, placé en garde à vue ; il a fait valoir son droit au silence durant son audition. Examiné par un médecin de l'hôpital Bichat, celui-ci lui a prescrit 4 jours d'ITT.Les policiers déposent plainte contre le manifestantEn revanche, les policiers intervenant, visibles sur la vidéo, ont tous déposé plainte contre lui. Selon nos informations, il était suivi par des « physionomistes » de la police, qui font pour la plupart partie des éléments de la direction du renseignement de la préfecture de police. Samedi, Clément F. est repéré une première fois au niveau du 142, rue du Faubourg-Saint-Martin (Paris 10e), dissimulant son visage...