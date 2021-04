Paris 2024: pas de dysfonctionnement selon la Cour des comptes

Aucun souci majeur. Six mois après avoir alerté sur un risque de surcoût pour les JO de Paris en 2024, la Cour des comptes, dans une synthèse sur la gestion du comité d'organisation (Cojo), que l'AFP a pu consulter mardi, écarte tout problème significatif.

"Nous avons bien travaillé de concert avec la Cour des comptes", a-t-on souligné à Paris-2024, où ce rapport a été plutôt bien accueilli. Le rapport, qui pointe ici et là quelques pistes d'amélioration tout en soulignant la vigilance à accorder à certains secteurs, fait état de treize recommandations, sans soulever d'irrégularités ou de problèmes significatifs.

Concernant le budget, les magistrats estiment que l'exécution des exercices 2018-2019 "n'appelle pas d'observations quant à leur régularité et leur sincérité". Ils estiment toutefois que le modèle économique de Paris-2024, en raison de la pandémie, doit faire l'objet d'une "grande vigilance".

Sur la sécurité, qui avait été source d'inquiétudes pour la Cour des comptes dans un rapport intermédiaire il y a quelques mois, les sages de la rue Cambon soulignent une révision budgétaire à la hausse, mais appellent toutefois à "parfaire" et à "sécuriser" le système d'information face aux risques de cybercriminalité.

Sur ce sujet, les magistrats s'interrogent par ailleurs "quant à la sécurité et à la confidentialité" des données qui devraient être confiées à des prestataires, pour les systèmes d'information et de technologie, au "groupe chinois Alibaba" et à l'entreprise française "Atos".

Le budget du Cojo s'élève à 3,9 milliards d'euros.

