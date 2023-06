Parcoursup: plus de 500.000 candidats ont déjà reçu une réponse positive

Parcoursup: plus de 600.000 candidats ont déjà reçu une réponse positive ( AFP / Damien MEYER )

"Plus de 500.000" lycéens de Terminale et étudiants en réorientation ont déjà reçu une réponse positive à leurs vœux sur la plateforme d'admission post-bac Parcoursup, a indiqué dimanche le ministère de l'Education nationale, précisant qu'il s'agissait à ce stade d'une estimation.

Parmi les 917.000 candidats qui ont confirmé au moins un voeu, "plus de 500.000" ont reçu "au moins une proposition", indique-t-on. "Les ministères publieront sur parcoursup.fr et sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le 7 juin, les indicateurs quotidiens de la phase d'admission pour les lycéens, étudiants et les candidats (lycéens et étudiants) ayant une scolarité étrangère", rappelle le ministère.

Tout au long du processus, de nouveaux candidats obtiendront des réponses positives au fur et à mesure des options libérées par ceux ayant fait leur choix.

Le ministre pap Ndiaye, dans une interview au Télégramme publiée dimanche, avait dans un premier temps évoqué le nombre de 600.000 candidats ayant déjà une réponse positive, et rappelé que "nous n'en sommes qu'au début du processus, puisque cette première phase se prolonge jusqu'au 7 juillet".

Pour les candidats, plusieurs réponses des établissements supérieurs sont possibles à chacun de leurs vœux: être accepté ("oui"), être accepté sous condition ("oui si", pour des filières universitaires qui demandent à l'étudiant de suivre un parcours d'accompagnement pédagogique ou personnalisé), être en liste d'attente ou encore être refusé (uniquement pour les filières sélectives).

Les lycéens doivent répondre au plus tard dimanche à 23H59 pour les propositions faites les 1er et 2 juin et lundi à 23H59 pour celles reçues le 3 juin. Pour les propositions reçues à partir de lundi, ils doivent répondre au plus tard le lendemain soir.

"Pour l'instant, cela se déroule bien, tant d'un point de vue technique que pour les candidats", a commenté Pap Ndiaye.

En parallèle, une phase d'admission complémentaire permettra aux candidats de formuler à partir du 15 juin jusqu'à dix nouveaux vœux dans les formations qui disposent encore de places.

Le ministre a par ailleurs mis "en garde" les lycéens qui pourraient être tentés de ne plus venir en cours après les épreuves anticipées du bac, "un mauvais calcul", selon lui: "pour les élèves n'ayant pas reçu de réponses favorables de Parcoursup au 1er juin, et qui sont donc dans la phase complémentaire, les notes du troisième trimestre comptent".

Les établissements signalent des "situations d'absentéisme", a toutefois reconnu le ministre, sans donner de précisions chiffrées, rappelant qu'il a chargé William Marois, ancien recteur de l'académie de Nantes, "de faire des propositions" sur le sujet "d'ici le début de l'automne".