Parcoursup, l'épreuve la plus redoutée des lycéens

La moyenne, à peine : 5,3/10. Voilà la note qu'attribuent lycéens et étudiants à Parcoursup, qui ouvre ses portes numériques ce mercredi. L'an dernier, 570 000 lycéens et près de 330 000 étudiants ou adultes en reconversion s'étaient inscrits sur cette plate-forme, passage obligé de tous ceux qui souhaitent trouver, après un bac, leur place sur les bancs de la fac, d'une école de commerce ou encore une classe prépa. L'interface, qui a remplacé il y a trois ans le décrié logiciel APB, se dote d'une nouveauté : toutes les formations reconnues par l'Etat y figurent désormais, portant à quelque 15 000 le nombre de portes ouvertes aux élèves. À eux, dans ce très long couloir, d'en choisir dix maximum. Vous avez dit stressant ?Carte interactivePour les éclairer, l'enseignement supérieur multiplie les informations disponibles. Pour chaque cursus, on connaît le pourcentage d'admis l'année précédente, et le rang du dernier reçu sur liste d'attente. Une carte interactive permet de géolocaliser les écoles près de chez soi. « On a aussi demandé aux formations d'écrire leurs attendus de la manière la plus claire possible », assure Jérôme Teillard, le « monsieur Parcoursup » du ministère de l'Enseignement supérieur.Pourtant, même amélioré, le logiciel n'échappe pas plus que son ancêtre APB aux critiques des utilisateurs, nombreux à le juger « pas fiable », « mystérieux », « aléatoire », à en croire quelque 12 000 élèves de terminale et étudiants, invités à noter son fonctionnement, via un questionnaire publié depuis décembre sur les réseaux sociaux et baptisé Acoupsup.Manque de confianceÀ l'origine de ce projet, qui se veut citoyen et sans visée commerciale, trois entrepreneurs eux-mêmes fraîchement sortis de l'école : Guillaume Benech, Antonin Assié et Guillaume Ouattara. Ce dernier s'était fait connaître en 2016 quand, étudiant ingénieur, il avait, le premier, ...