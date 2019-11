Parcoursup 2020 : le calendrier et les dates-clés

La plate-forme Parcoursup, qui permet de s'inscrire dans l'enseignement supérieur, ouvrira le 20 décembre. Du 22 janvier au 12 mars les candidats pourront formuler jusqu'à 10 vœux.

Le calendrier du site Parcoursup vient d'être dévoilé. Les candidats souhaitant commencer des études dans l'enseignement supérieur pourront entamer la procédure d'inscription sur la plate-forme à partir du 22 janvier.

Voici les dates essentielles à retenir pour ne pas rater le coche.

20 décembre : ouverture du site Web Parcoursup.fr. Découverte du fonctionnement du site et des critères d'examen des dossiers. Un moteur de recherche recensera les formations disponibles.Du 22 janvier au 12 mars : ouverture des inscriptions. Création du dossier et sélection des formations souhaitées. Le candidat peut formuler jusqu'à 10 vœux avec des possibilités de sous-vœux selon les formations.12 mars : dernier jour pour enregistrer ses vœux.2 avril : fin de la phase d'inscription. Dernier jour pour finaliser son dossier avec les documents demandés par les formations, et pour confirmer tous ses vœux.A partir du 19 mai : début de la phase principale d'admission. Le candidat reçoit au fur et à mesure les premières propositions d'admission et doit obligatoirement y répondre dans un délai imparti.Mi-juin : suspension de la procédure pendant les épreuves du baccalauréat.Du 29 juin au 1er juillet : point d'étape. Si le candidat a des vœux pour lesquels il est en attente, il doit préciser ceux qu'il conserve.Début juillet : résultats du baccalauréat et inscription administrative auprès de l'établissement d'enseignement supérieur choisi.17 juillet : fin de la phase principale. Dernier jour pour accepter une proposition d'admission.Fin juin au 11 septembre : phase complémentaire. Possibilité de formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans les formations qui disposent encore de places disponibles.