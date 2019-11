Parcours de vie et récit de survie : nos choix de lectures

Chaque jeudi, la rédaction du « Monde des livres » propose une liste de ses coups de cœur littéraires.

LA LISTE DE LA MATINALE

Un face-à-face violent avec un ours dans le Kamtchatka, le destin tourmenté de trois femmes, l'itinéraire d'un père, d'un village en Casamance aux ateliers de Citroën en Seine-Saint-Denis, ou les malentendus de la réunification allemande : nos lectures, cette semaine, entremêlent la grande et la petite histoire. Au rayon des essais, on notera le travail de Jean-Claude Monod sur la pensée de Michel Foucault.

ROMAN. « Peter Holtz. Autoportrait d'une vie heureuse », d'Ingo Schulze

Le romancier allemand Ingo Schulze ressuscite le roman picaresque, comme pour mieux mettre en évidence, par l'humour, les malentendus d'une réunification allemande qui, selon lui, a souffert d'un manque de transition et de lenteur. Les courts chapitres en forme de saynètes projettent le parfum, la truculence et l'esprit de satire de romans de l'âge classique. Autoportrait... décrit les deux décennies qui entourent la chute du mur de Berlin dans la perspective du narrateur, Peter Holtz, lequel s'entête à pousser jusqu'à l'absurde l'adhésion à une propagande à laquelle, autour de lui, personne ne croit. Un coma inopiné le privera, comme dans Good Bye, Lenin ! (2003), d'assister à la chute finale du « rempart antifasciste » (le Mur). Cette phase d'inconscience symbolise le passage sec du « socialisme réel » au consumérisme capitaliste. Dans une scène conclusive en forme de grotesque crépuscule des dieux, Peter sacrifie par le feu ce qu'il identifie comme l'origine de tout mal : l'argent. D'Est en Ouest, aucun paradis terrestre n'est décidément à l'horizon. Nicolas Weill

