Parce que la France

L'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie vont donc finir leur saison. Mais pas la France. Pour y parvenir, elle aurait plus eu besoin d'unité et de panache que de ce brouhaha indigeste et permanent qui a régné depuis le début de la crise sanitaire. Pour "les cinq grands championnats", on repassera.

Tebas la menace

On n'a jamais assez répété qu'être championne du monde n'offrait pas à une nation le titre de " pays de foot ". Redevenue reine du monde depuis l'été moscovite 2018, la France est en train de rappeler qui elle est sur la scène européenne : pas grand-chose. On ne s'achète pas une culture du jour au lendemain. Alors on se tait, on tourne la tête et on regarde ce que l'Allemagne, puis l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie ont fait : bien au-delà d'avoir acté la reprise de leur championnat, ces quatre grands pays ont eu le mérite de tenir un discours audible qui a permis de rappeler à leur gouvernement que si "" dans le contexte d'une telle pandémie, il y avait toutefois tout un tas de nuances dans cette formulation que la France a prise au pied de la lettre. Il faut dire que le fait que cette phrase ait été prononcée par la Ministre des Sports en personne n'augurait déjà rien de bon. Disons que si faire corps avec son gouvernement est une chose honorable, 2020 a confirmé que Roxana Maracineanu était plus à l'aise pour se mouiller il y a vingt ans, aux JO de Sydney.Dès lors, qu'on arrête pour de bon de parler des " cinq grands championnats européens " ! Cela n'a jamais rien voulu dire compte tenu du parcours européen des clubs français et cela a encore moins de sens si l'on parle du niveau et de la cohérence de nos instances. Que les choses soient claires : rien n'est parfait dans le football que prône chacun de ces quatre géants et l'idée n'est pas de faire l'apologie de l'œuvre de Javier Tebas ou de l'ensemble des dirigeants qui exercent au-delà de nos frontières. Reconnaissons en revanche que le spectacle offert par la Ligue de Football Professionnel et la Fédération Française de Football a relevé du pathétique, avec en point d'orgue la FFF qui a piétiné le peu de crédibilité qui restait à la LFP en invalidant