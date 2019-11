Parc des Princes : le naming de trop ?

La nouvelle vient de tomber : le PSG va lui aussi céder aux sirènes du naming et affubler son antre historique, du côté de la porte Saint-Cloud, d'un sigle commercial. Une décision qui dépasse le simple cadre d'une stratégie économique ou d'une évolution du foot business. Parce que le Parc des Princes appartient d'abord au peuple souverain.

Défaite politique

On le craignait. On le redoutait. En tout cas chez les vrais amoureux du PSG et surtout de son temple sacré. Une folie prévisible et tellement logique, dans l'air du temps, diront les experts en économie du sport. Le Parc des Princes va donc également subir l'outrage du naming (mais pas avant 2024 selon les informations deet du). Après le Vélodrome et bientôt semble-t-il Lille qui va profaner l'héritage de Pierre Mauroy, un nouveau stade tombe sous les assauts de cette mode si rentable. Et cette fois-ci, le symbole est lourd de sens. Presque une défaite politique quelque part.Naturellement, il n'y a pas besoin de s'appesantir plus que ça sur toutes les raisons financières et même marketing - si l'on considère un club d'abord comme une marque - qui pèsent en faveur de ce système de sponsoring. Dans un football professionnel où les équilibres budgétaires sont fragiles, les déficits l'ordinaire, et les incertitudes la base, une telle manne garantie chaque année constitue une aubaine inespérée. Sans oublier que le PSG doit composer avec les contraintes du fair-play financier de l'UEFA. Les âmes de comptables derrière leur bureau sous halogènes n'ont guère à se faire violence pour tout sacrifier à cette manne providentielle.Car si on regarde autrement, du point de vue d'un foot pris comme un " fait social total ", pour reprendre l'expression de l'historien Alfred Wahl, tout s'y oppose. D'abord le passé, ce qui a donné sa valeur et son importance à tous ces lieux de communion populaire, et en particulier le Parc des Princes d'aujourd'hui, dont l'architecte vient de nous quitter. Le PSG ne joue pas là. Sa construction et son évolution sont liées intimement à cette soucoupe posée sur le périphérique du côté du 16arrondissement.