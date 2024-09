Paralympiques: Léauté en or, la France dépasse le nombre de titres de Tokyo

Le Français Alexandre Leauté sur le podium de l'épreuve du contre-la-montre C1-3 1000 m hommes lors des Jeux paralympiques de Paris 2024, au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, le 31 août 2024 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le para-cycliste Alexandre Léauté est devenu champion paralympique du contre-la-montre en catégorie C2 mercredi, permettant à la délégation française d'obtenir une 12e médaille d'or et de dépasser le nombre de titres obtenus à Tokyo en 2021.

Sacré en C5, catégorie qui regroupe des coureurs souffrant d'hémiplégie ou roulant avec une seule jambe, Léauté obtient un deuxième titre durant de ces Jeux après celui conquis vendredi sur piste lors de la poursuite.

Avec sa victoire, l'équipe de France atteint les 12 sacres et fait d'ores et déjà mieux que lors des Jeux de Tokyo (11).

La France vise une vingtaine de titres pour intégrer le top 8 au tableau des nations, ce qui serait son meilleur classement depuis Sidney en 2000.

La médaille de Léauté est la 40e pour les Bleus, qui en avaient totalisé 54 (11 en or, 15 en argent, 28 en bronze) au Japon il y a trois ans.

Après un accident vasculaire cérébral à la naissance, Alexandre Léauté a perdu 95% de sa puissance musculaire du côté droit et pédale donc avec la force d'une seule jambe, même s'il n'est pas amputé comme la plupart de ses concurrents.

En retard lors du premier temps intermédiaire, le Breton a fait la différence dans la deuxième partie des 14,5 km du parcours exigeant tracé en Seine-Saint-Denis.

Il s'impose pour seulement 2,1 secondes devant le Belge Ewoud Vromant, qu'il avait déjà devancé lors de la poursuite.

"J'ai entendu que j'étais en retard au premier intermédiaire, je ne me suis pas découragé et je savais que la deuxième partie me convenait mieux", a expliqué Léauté.

"Mes Jeux sont réussis maintenant, quoiqu'il arrive, je suis vraiment très heureux", a déclaré le para-cycliste aux trois titres et sept médailles paralympiques.

Lors de cette édition des Jeux, le coureur de 23 ans a aussi empoché le bronze lors du contre-la-montre sur piste C1-C3.

Le coureur français Alexandre Leauté participe à la finale du contre-la-montre C1-3 1000m hommes lors des Jeux Paralympiques de Paris 2024, à Montigny-le-Bretonneux, le 31 août 2024 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

La razzia se poursuit donc pour l'équipe de France de para-cyclisme, qui était déjà sortie avec le sourire des quatre jours passés sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Les Français y avaient glané trois titres, deux médailles d'argent et deux de bronze.