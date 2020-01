Parallèle entre Louis XVI et Emmanuel Macron : quand Alexis Corbière s'appuie sur la révolution française pour défendre Raquel Garrido

Un tweet de "gilets jaunes" faisant le parallèle entre Louis XVI et Emmanuel Macron et ralayé par la chroniqueuse et compagne du député LFI, a provoqué des réactions indignées. Alexis Corbière a rappelé le poids de la Révolution de 1789 dans l'histoire de France pour défendre cette comparaison "symbolique".

Le député LFI Alexis Corbière. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Dimanche 19 janvier, Raquel Garrido, avocate, cheffe de file de La France insoumise (LFI) à Bagnolet et compagne du député LFI Alexis Corbière, a relayé sur Twitter un message de "gilets jaunes" de Caen posté le 18 janvier et aujourd'hui supprimé, proclamant "Louis XVI, Louis XVI, on l'a décapité, Macron, Macron, on peut recommencer...", en l'assortissant de ce commentaire : "En prévision de la grève du 21 janvier". Le partage de ce message sur le réseau social a été aussitôt décrié. "Nous touchons le firmament de l'irresponsabilité", a réagi le député LREM Bruno Questel.

Ce lundi 20 janvier sur RTL, Alexis Corbière est revenu sur la polémique. L'élu LFI a insisté sur "la manière dont tout ce vocabulaire de la Révolution est repris dans ce mouvement des gilets jaunes", du "bonnet phrygien" à "La Marseillaise", en passant par "la symbolique du roi". "Sur les gilets on écrit 'il faut un nouveau 1789', 'il faut reprendre la Bastille'", a poursuivi le député. " L'histoire profonde de ce pays, c'est la passion de l'égalité. Le président de la République doit comprendre - bien entendu sur le terrain symbolique - que cette passion peut amener à ce qu'il soit renversé ", a continué le député.

Alexis Corbière a en outre dénoncé "le jeu qui consiste à exhumer un tweet" et le condamner pour appel à la violence alors que l'utilisation d'un " vocabulaire violent de la part du gouvernement " à l'encontre des manifestants participe à cette violence . " C'est leur politique qui est responsable ", a dénoncé l'élu insoumis.

Dimanche, Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de LFI, avait déjà fait valoir que Raquel Garrido avait simplement "reproduit des images" et que ce n'était "pas elle" qui avait écrit ce tweet. "Moi ce qui me frappe, comme elle, c'est la profondeur de l'enracinement de cette histoire dans notre peuple. La grande Révolution française de 1789 (...) est présente dans notre peuple", a-t-il plaidé sur LCI. " Je le dis à M. Macron : ne croyez pas que vous ayez affaire à autre chose que des Français", qui sont "unifiés par ce glorieux événement où le peuple est devenu le maître. Ca ne s'effacera jamais ", a-t-il ajouté. "Il n'y a pas une violence verbale à laquelle ils (gouvernement et majorité, NDLR) n'aient souscrits, pas un moment où ils n'aient pas jeté de l'huile sur le feu", a encore fustigé Jean-Luc Mélenchon.