Paraguay : Ronaldinho reste derrière les barreaux

C'est une histoire très éloignée des terrains de football qu'écrit Ronaldinho depuis sa retraite sportive. L'ancienne star du football brésilien et son frère, qui se trouvent actuellement au Paraguay, dorment en prison. Après avoir été arrêtés pour usage de faux passeports, ils ont vu leur détention préventive confirmée samedi par une juge d'Asuncion. Le Ballon d'or 2005 et champion du monde 2002, avait déjà passé la nuit de vendredi derrière les barreaux en compagnie de son frère Roberto. Les deux hommes ont été présentés dans la matinée à une juge. « Ils ont commis un acte grave qui menace l'État. Ils sont entrés et sont restés dans le pays illégalement. Les conditions pour une détention préventive sont réunies », a expliqué la juge Clara Ruiz Diaz. Les deux hommes sont accusés d'être entrés sur le territoire paraguayen en possession de faux passeports.

L'avocat des deux frères, Tarek Tuma, a qualifié la décision de la juge « d'irrationnelle, arbitraire et légère » et réclamé la récusation de la magistrate. Il a rappelé que le premier procureur chargé de l'affaire, Federico Delfino, avait requis l'abandon des charges et dénoncé la décision du procureur général de l'État, Sandra Quiñonez, de nommer Osmar Legal à la place de Delfino. Ce nouveau procureur avait immédiatement demandé la première mise en détention des deux frères vendredi soir. Ronaldinho est arrivé avec son frère mercredi à

