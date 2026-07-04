Paraguay-France menacé par la météo ?

Il va falloir passer entre les gouttes. Même stade, même ambiance pour l’équipe de France. Comme face à l’Irak il y a quelques jours, les Bleus pourraient voir leur rencontre perturber par les orages du côté de Philadelphie. La bande à Deschamps est en effet de retour dans la ville de l’amour fraternel pour y défier le Paraguay , en huitièmes de finale du tournoi. Sauf qu’encore une fois, la nuit pourrait être longue.

Plus de 40°C ressentis au coup d’envoi

Les derniers bulletins météo américains sont en effet plutôt inquiétants. À 17h heure locale, le thermomètre devrait ainsi afficher 37°C (avec un ressenti dépassant les 40°C) au moment des premiers duels. Pire, des orages sont attendus entre 18h et 19h , risquant ainsi de provoquer une nouvelle interruption.…

TB pour SOFOOT.com