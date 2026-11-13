Paraguay : des fonds de Ueno Bank localisés dans plusieurs pays, poursuites élargies contre l'ex-président Peña

La procureure générale adjointe du Paraguay, Nancy Salomon, entourée des procureurs Maria Veronica Valdez (d) et Francisco Cabrera, lors d’une conférence de presse consacrée à l’enquête sur une affaire de fraude impliquant la banque Ueno, le 13 novembre 2026 à Asuncion ( AFP / JOSE BOGADO )

Plusieurs pays ont confirmé aux autorités du Paraguay la présence chez eux d'actifs liés à la banque numérique Ueno, dont l'effondrement a provoqué la chute du président Santiago Peña, désormais soupçonné par la justice d'avoir été le "chef de la structure" criminelle.

"Plusieurs pays ont déjà fait état de la présence d'actifs et (...) les démarches correspondantes sont en cours pour en demander le gel", a annoncé vendredi à Asuncion le procureur Francisco Cabrera, dix jours après l'éclatement de la crise bancaire, qui a dégénéré en crise politique.

M. Cabrera, face à la presse, n'a pas précisé les pays en question, mais le Paraguay avait indiqué en début de semaine avoir initié des démarches pour localiser des fonds d'Ueno avec les États-Unis, le Luxembourg et l'Argentine notamment.

Des policiers montent la garde devant une agence bancaire Ueno à Asuncion, le 9 novembre 2026 au Paraguay ( AFP / Rodrigo BUENDIA )

Le procureur a seulement mentionné le cas du Luxembourg, précisant qu'une réunion préliminaire jeudi avec les procureurs luxembourgeois avait "affiné les détails" dans l'optique d'une "coopération". Il a dit ne pas pouvoir "entrer davantage dans les détails" à ce stade.

En parallèle, le parquet a élargi vendredi les poursuites contre Santiago Peña pour "association de malfaiteurs", l'identifiant comme "chef de la structure" qui a "subordonné le système financier" aux intérêts de Ueno Bank.

Dans l'acte d'accusation auquel l'AFP a eu accès, le parquet a requis ce chef d'inculpation supplémentaire --sur lequel un juge doit encore se prononcer-- contre M. Peña, qui était déjà inculpé pour abus de confiance et gestion à des fins personnelles. Il est depuis samedi en détention provisoire.

En cas de condamnation pour ces trois chefs, M. Peña, 47 ans, encourrait jusqu'à 15 ans de prison.

Photo diffusée par le bureau du procureur général du Paraguay montrant le président Santiago Peña (g), visé par une procédure de destitution, arrivant au bureau du procureur général à Asunción, le 7 novembre 2026 ( ATTORNEY GENERAL OF PARAGUAY / Handout )

"Depuis la présidence de la République, Santiago Peña Palacios aurait agi comme chef de la structure (...) organisée et hiérarchisée, insérée au sein même de l'appareil d'État, ayant pour objectif permanent de subordonner le système financier (...) aux intérêts particuliers du conglomérat Grupo Vázquez-Ueno Bank", estime le parquet.

Un conglomérat où l'alors chef de l'État avait "maintenu des intérêts" croisés, ajoute l'acte, mentionnant des "actions, obligations et membres de sa famille liés à des structures offshore".

Nouvelles arrestations

L'acte d'accusation requiert également l'inculpation pour association de malfaiteurs de l'ex-président de la Banque centrale Carlos Carvallo, qui est lui aussi en détention.

Un soldat patrouille à l’intérieur du Regimiento Escolta Presidencial, où le président Santiago Peña, visé par une procédure de destitution, a été conduit après son arrestation, le 8 novembre 2026 à Asuncion ( AFP / Rodrigo BUENDIA )

Le scandale bancaire a éclaté il y a dix jours avec la mise sous tutelle de la jeune banque numérique Ueno pour insolvabilité, et dans la foulée le gel temporaire des avoirs de ses clients et déposants. La banque revendiquait 2,94 millions de clients, soit près de la moitié de la population, mais gérait aussi des fonds de retraite.

La crise a pris en quatre jours une tournure politique avec la destitution de Santiago Peña, puis son inculpation et sa détention dans la foulée.

La justice mène deux enquêtes en parallèle. L'une centrée sur les ex-dirigeants de Ueno Bank, dont dix sont actuellement détenus. L'autre sur M. Peña et sur l’ex-président de la BCP, M. Carvallo.

Trois ex-administrateurs de la BCP ont par ailleurs été arrêtés vendredi, soupçonnés d'avoir eu "connaissance directe" dès la fin 2025 "de la situation critique et d'insolvabilité" de Ueno.

Photo fournie par le bureau du procureur général du Paraguay, montrant une perquisition au domicile de l'ancien président Santiago Peña, à San Bernardino, le 8 novembre 2026 ( ATTORNEY GENERAL OF PARAGUAY / Handout )

Diverses perquisitions ont été menées ces derniers jours et encore vendredi notamment au domicile de ces trois ex-dirigeants, où "des documents ainsi que des appareils électroniques ont été saisis", selon le parquet.

La Banque centrale a indiqué jeudi avoir restitué, par étapes, la totalité de leurs avoirs à plus de 1,5 million de déposants d'Ueno, soit environ 80 % du total.

La crise a eu un impact direct sur la confiance et la consommation au Paraguay, les supermarchés rapportant des ventes en baisse de l'ordre de 8 % à 10 %, et les magasins de produits importés des chutes atteignant les 70 %.