Paraguay : des fonds de Ueno Bank localisés à l'étranger, poursuites élargies contre l'ex-président Peña

La procureure générale adjointe du Paraguay, Nancy Salomon, entourée des procureurs Maria Veronica Valdez (d) et Francisco Cabrera, lors d’une conférence de presse consacrée à l’enquête sur une affaire de fraude impliquant la banque Ueno, le 13 novembre 2026 à Asuncion ( AFP / JOSE BOGADO )

Plusieurs pays ont confirmé aux autorités du Paraguay la présence chez eux d'actifs liés à la banque numérique Ueno, dont l'effondrement a provoqué la chute du président Santiago Peña, désormais soupçonné par la justice d'avoir été le "chef de la structure" frauduleuse.

"Plusieurs pays ont déjà fait état de la présence d'actifs et (...) les démarches correspondantes sont en cours pour en demander le gel", a annoncé vendredi à Asuncion le procureur Francisco Cabrera, dix jours après l'éclatement de la crise bancaire, qui a dégénéré en crise politique.

M. Cabrera, face à la presse, n'a pas précisé quels étaient les pays en question, mais le Paraguay avait indiqué en début de semaine avoir initié des démarches pour localiser des fonds d'Ueno avec les États-Unis, le Luxembourg et l'Argentine notamment.

Le procureur a juste mentionné le cas du Luxembourg, affirmant qu'une réunion jeudi avec les procureurs luxembourgeois avait "affiné les détails" en vue d'une "coopération". Il a dit ne pas vouloir "entrer davantage dans les détails".

En parallèle, le parquet a élargi vendredi les poursuites contre Santiago Peña à "association de malfaiteurs", l'identifiant comme "chef de la structure" qui a "subordonné le système financier" aux intérêts de Ueno Bank.

Protection contre prestations

Dans l'acte d'accusation consulté par l'AFP, le parquet a requis cette inculpation supplémentaire --sur laquelle un juge doit encore se prononcer-- contre M. Peña, qui était déjà inculpé pour abus de confiance et gestion à des fins personnelles. Il est depuis samedi en détention provisoire.

Photo diffusée par le bureau du procureur général du Paraguay montrant le président Santiago Peña (g), visé par une procédure de destitution, arrivant au bureau du procureur général à Asunción, le 7 novembre 2026 ( ATTORNEY GENERAL OF PARAGUAY / Handout )

"Depuis la présidence de la République, Santiago Peña Palacios aurait agi comme chef de la structure organisée et hiérarchisée, insérée au sein même de l'appareil d'État, ayant pour objectif permanent de subordonner le système financier aux intérêts particuliers du conglomérat Grupo Vázquez-Ueno Bank", estime le parquet.

Un conglomérat où le chef de l'État avait "maintenu des intérêts" croisés, ajoute l'acte, mentionnant des "actions, obligations et membres de sa famille liés à des structures offshore".

M. Peña, accuse le parquet, aurait tenu des réunions périodiques "pour coordonner les besoins du conglomérat", donné des directives "pour ne pas intervenir" dans Ueno et "freiné les alertes d’insolvabilité". Recevant en contrepartie des "prestations illicites".

En cas de condamnation pour les trois chefs retenus, M. Peña, 47 ans, encourrait jusqu'à 15 ans de prison.

"C’est bien, qu'il paye pour son crime", a commenté à l'AFP Lisa Garay, une vendeuse d'artisanat dans le centre d'Asuncion. "Il doit être jugé normalement, comme tout Paraguayen".

L'acte d'accusation requiert également l'inculpation pour association de malfaiteurs de l'ex-président de la Banque centrale Carlos Carvallo, placé lui aussi en détention.

Nouvelles arrestations

Un soldat patrouille à l’intérieur du Regimiento Escolta Presidencial, où le président Santiago Peña, visé par une procédure de destitution, a été conduit après son arrestation, le 8 novembre 2026 à Asuncion ( AFP / Rodrigo BUENDIA )

Le scandale bancaire a éclaté il y a dix jours avec la mise sous tutelle de la jeune banque numérique Ueno pour insolvabilité, et dans la foulée le gel temporaire des avoirs de ses clients et déposants. La banque revendiquait 2,94 millions de clients, soit près de la moitié de la population, mais gérait aussi des fonds de retraite.

La crise a pris en quatre jours une tournure politique avec la destitution de Santiago Peña, puis son inculpation et son incarcération.

La justice mène deux enquêtes en parallèle. L'une centrée sur M. Peña et M. Carvallo, l'autre visant les ex-dirigeants de Ueno Bank, dont dix sont actuellement détenus.

Entre jeudi et vendredi, quatre de ces ex-administrateurs ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir eu "connaissance directe" dès la fin 2025 "de la situation critique et d'insolvabilité" de Ueno.

Photo fournie par le bureau du procureur général du Paraguay, montrant une perquisition au domicile de l'ancien président Santiago Peña, à San Bernardino, le 8 novembre 2026 ( ATTORNEY GENERAL OF PARAGUAY / Handout )

Diverses perquisitions ont été menées, comme jeudi à la résidence présidentielle de M. Peña, et vendredi au domicile d'ex-dirigeants de la Banque centrale du Paraguay (BCP), où "des documents ainsi que des appareils électroniques ont été saisis", selon le parquet.

La BCP a indiqué jeudi avoir restitué, par étapes, la totalité de leurs avoirs à plus de 1,5 million de déposants d'Ueno, soit environ 80 % du total.

Mais la crise a eu un impact sur la confiance et la consommation au Paraguay: les supermarchés rapportent des ventes en baisse de l'ordre de 8 % à 10 %, et les magasins de produits importés des chutes atteignant 70 %.