Paraguay: 10 morts lors d'une opération de transfert de prison d'un chef de gang

La police transfère des détenus de la prison de Tacumbú vers d'autres établissements, le 18 décembre 2023 à Asunción, au Paraguay ( AFP / NORBERTO DUARTE )

Un policier et neuf détenus ont été tués lundi lors d'une fusillade qui a éclaté dans une prison d'Asuncion à l'occasion du transfert vers un autre établissement du chef d'un gang de narcotrafiquants, ont annoncé lundi les autorités du Paraguay.

Au moins 36 officiers en uniforme et 24 détenus ont également été blessés par balle au cours de cette fusillade dans la prison de Tacambu lors d'une opération qualifiée d'historique par la présidence du pays.

Elle a été menée par plus de 2.200 policiers et militaires, a indiqué le chef de la Police nationale, le commissaire Carlos Benitez dans une conférence de presse.

"Il s'agit d'un bilan partiel. Le travail opérationnel se poursuit. Le personnel continue d'inspecter les zones les plus sombres de la prison, qui est à 100% sous notre contrôle", a-t-il ajouté.

Le baron de la drogue Javier Rotela, transféré dans un établissement pénitentiaire de la banlieue d'Asuncion, se trouvait dans un secteur de la prison connu sous le nom de "La Jungle", où les forces de l'ordre ne se rendaient plus depuis des années.

De la fumée au-dessus de la prison de Tacumbu, le 18 décembre 2023 à Asuncion, au Paraguay ( AFP / NORBERTO DUARTE )

"Rotela vivait avec sa femme enceinte. Il avait tout le confort et tenait un petit supermarché avec toutes sortes de marchandises. Avant d'être arrêté, trois policiers ont eu la vie sauve grâce à leur gilet pare-balles", a expliqué le chef de l'opération, le commissaire Nimio Cardozo, sans détailler le déroulé de la fusillade.

Le policier tué est décédé d'une blessure par balle à la tête. Un autre agent a été hospitalisé en soins intensifs après avoir été touché à la tempe, a-t-il ajouté.

Des armes automatiques et trois chiens pitbull ont notamment été saisis lors de l'opération.

Javier Rotela est à la tête du "Clan Rotela", un groupe dédié au trafic de drogue à Asuncion et qui compterait selon le criminologue Juan Martens quelque 7.000 membres dans plusieurs prisons du pays.

Transfert des détenus de la prison de Tacumbu vers d'autres établissements, le 18 décembre 2023 à Asuncion, au Paraguay ( AFP / NORBERTO DUARTE )

"Avec fermeté et détermination, nous avons mené à bien une opération historique et sans précédent dans le but de construire un pays plus sûr pour les familles", s'est félicité lors d'une prise de parole devant la prison le président du Paraguay Santiago Peña.

La prison de Tacumbu, la plus grande mais aussi la plus vieille du Paraguay, a une capacité de 1.500 détenus mais en héberge près du double.

Le Paraguay, qui compte plus de six millions d'habitants, a une population carcérale de plus de 16.000 personnes.