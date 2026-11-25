L’État s'apprête à revaloriser le prix du paracétamol fabriqué en France à compter de début juillet 2027 après des années de gel tarifaire, actant sa volonté de soutenir la souveraineté sanitaire et la production sur le territoire national ( AFP / JOEL SAGET )

Doliprane, Dafalgan et Efferalgan : l’État s'apprête à revaloriser le prix du paracétamol fabriqué en France à compter de début juillet 2027 après des années de gel tarifaire, actant sa volonté de soutenir la souveraineté sanitaire et la production sur le territoire national.

Après plusieurs années de gel des prix, "les [comprimés de] paracétamol fabriqués en France verront in fine leur prix augmenter", a assuré mercredi Virginie Beaumeunier, la présidente du comité économique des produits de santé (CEPS), instance administrative qui négocie avec les laboratoires la tarification des produits de santé.

La hausse "devrait s'appliquer au 1er juillet" et serait "de l'ordre de" 7 centimes par boîte au prix officiel, a-t-elle ajouté devant la presse, précisant à l'AFP que "le quantum de hausse n'était pas complètement arrêté" vu que "l'arbitrage final du gouvernement n'était pas complètement achevé".

Cette revalorisation, qui porterait ainsi le prix sortie d'usine de 76 à 83 centimes par boîte, est réclamée par le laboratoire Upsa, fabricant des marques de paracétamol Dafalgan et Efferalgan ainsi que par Opella qui fabrique et commercialise le Doliprane.

Ces laboratoires négocient depuis au moins six mois avec l’État, appelant à prendre en compte la fabrication du paracétamol en France et l'augmentation des coûts liés à l'inflation.

"Les négociations avancent avec le gouvernement", a indiqué à l'AFP la semaine dernière la patronne d'Upsa, Isabelle Van Rycke, au salon Made in France, rappelant que pour l'heure "l'État [leur] payait une boîte de paracétamol 76 centimes, 10 centimes de moins qu'il y a 10 ans" alors que "cela fait 90 ans qu'[ils fabriquent] en France 100% de [leurs] médicaments".

Les discussions "avancent dans la bonne direction", a confirmé Opella, qui produit au quotidien près d’un million de petites boîtes jaunes de paracétamol, dont 95 % sont destinées aux consommateurs français.

En pratique, le CEPS prévoit d'aligner le prix officiel de toutes les marques de paracétamol pour éviter que le pharmacien soit incité à délivrer le plus cher. En contrepartie, "nous demanderons des remises" aux industriels dont les médicaments ne sont pas fabriqués en France, a détaillé Mme Beaumeunier.

Relocalisation

Ces remises, confidentielles, accordées par les laboratoires prennent la forme d'une baisse du prix facturé à l'Assurance maladie.

Le ministre français délégué à l'Industrie Sébastien Martin lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris, le 3 juin 2026 ( AFP / Xavier GALIANA )

Il a été dit aux fabricants: "on baisse le prix si vous continuez à acheter votre paracétamol en Inde", a confirmé le ministre délégué à l'industrie Sébastien Martin lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

Le prix net des boîtes de paracétamol restera différent selon les marques, malgré l'alignement de leur prix officiel.

Le paracétamol est la molécule la plus prescrite en France. Elle soulage des petits maux du quotidien comme la fièvre et la douleur.

Depuis la fin des années 1990, les groupes pharmaceutiques occidentaux ont externalisé une partie de leur production pour réduire leurs coûts, faisant appel à l'Asie, principalement Chine et Inde, pour se fournir en principes actifs, ces substances qui servent à produire le paracétamol.

Opella et Upsa se sont engagés dès 2021 à s'approvisionner en principes actifs auprès du chimiste français Seqens. Ils ont en contrepartie bénéficié d'un gel des baisses de prix envisagées bien que le paracétamol fasse partie des médicaments anciens et largement "génériqués".

En 2020, en pleine crise du Covid-19 marquée par des pénuries de paracétamol, le gouvernement avait suspendu une baisse des prix initialement prévue. En contrepartie, les industriels français s'étaient engagés à participer à la relocalisation du principe actif du paracétamol en France en se fournissant auprès du chimiste français Seqens.

Celui-ci a bénéficié d'un soutien de l’État pour construire une unité de production dédiée au paracétamol à Roussillon en Auvergne-Rhône-Alpes, pour fournir 15.000 tonnes par an de principes actifs.

Les premières boîtes de paracétamol avec le principe actif français devraient être disponibles en 2027.

L'installation, en phase de mise au point, devrait "sortir les lots de validation en janvier-février" avant de démarrer la production en vue de "mettre sur le marché les premières tablettes à l'été 2027", a précisé à l'AFP Gildas Barreyre, le secrétaire général de Seqens.

Seqens espère que la prime au Made in France "ruisselle sur toute la chaîne de valeur" alors que la société cherche à restructurer sa dette d'ici la fin de l'année. "On a du mal à convaincre d'autres clients qui ne sont pas partenaires de nous confier des volumes", glisse M. Barreyre.