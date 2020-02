Par pitié, laissez Luka Elsner tranquille !

Aux manettes d'un Amiens 18e de Ligue 1 et qui s'apprête à avaler un calendrier terrible, Luka Elsner est pointé du doigt par ses supporters et faiblement soutenu par ses dirigeants. Pourtant, le pire serait certainement de virer l'entraîneur franco-slovène.

LyonAmiens le 05/02/2020 à 20:00 Ligue 1 Diffusion sur

Un soir de novembre, quelques minutes après une victoire contre Brest à la Licorne (0-1), Luka Elsner s'était pointé pour poser son diagnostic sur la difficile seconde période traversée par les siens : "" À cette époque, Amiens surfait sur du bon - un cinquième match consécutif sans défaite, une victoire contre l'OM (3-1), un jeu risqué et attrayant - et, dans les coulisses, on se tapait sur le bide, quelques mois seulement après avoir vu le club se maintenir sans trop forcer en Ligue 1. L'important était là, sous le nez des dirigeants : à leurs yeux, le club picard avait un horizon dégagé, allait de nouveau assurer sa place dans l'élite sans frissonner et c'était bien comme ça. L'avantage, c'est qu'à Amiens, on n'en demande souvent pas plus. C'est aussi le risque : à être trop tranquille, on tombe de haut. La preuve avec ces mots lâchés mardi par Thomas Monconduit, au club depuis 2015, dans les colonnes du: "