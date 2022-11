Papy Kimoto : "On est face à un véritable réseau pédophile"

Papy Kimoto, l'ancien international congolais, aujourd'hui entraîneur de l'US Maniema, a tenu à témoigner dans l'enquête sur la pédocriminalité, publiée par Romain Molina les 3 et 11 novembre sur le site sportnewsafrica.com, et qui semble être un véritable fléau en RD Congo. Il explique pourquoi il a souhaité contribuer à briser le silence.

"Ma femme, qui vit à Kinshasa avec nos enfants, a reçu plusieurs coups de téléphone anonymes et menaçants. J'ai préféré les mettre à l'abri et leur faire quitter la capitale pour des raisons de sécurité."

Oui. C'est devenu un sujet de discussion. Et ce n'est pas terminé, puisque Romain Molina en a publié un second quelques jours plus tard. Il faut que les choses sortent. Des gens m'appellent pour me dire que j'ai eu raison de participer à cette enquête, qu'il fallait parler. D'autres, moins nombreuses, me le reprochent, me disent que je n'aurais pas dû donner des noms d'entraîneurs coupables d'agressions sur des mineurs ou des joueurs plus âgés.On peut le dire, mais ce n'est pas grave. J'assume sans problème. Et là où je suis, je suis tranquille. Ce qui me dérange vraiment, c'est que ma femme, qui vit à Kinshasa avec nos enfants, a reçu plusieurs coups de téléphone anonymes et menaçants. J'ai préféré les mettre à l'abri et leur faire quitter la capitale pour des raisons de sécurité. Tout cela montre à quel point cette enquête dérange. Molina a fait du très bon travail, il a apporté des preuves. On dispose de plusieurs enregistrements audio, de messages Facebook, qui montrent clairement que des actes de pédophilie ont été commis sur de jeunes joueurs, des mineurs. Il faut dire les choses : nous sommes face à un véritable réseau.J'ai fait quasiment toute ma carrière en Belgique, à Chypre et en Israël. Je suis revenu en RD Congo pour entraîner, en 2014, et progressivement, j'ai compris que des choses se passaient. Je me souviens d'un jour où un entraîneur avait abusé d'un gamin... C'était il y a un peu plus de deux ans, quand je coachais l'équipe de Renaissance. C'était un jeune joueur d'une académie de foot. Il y avait beaucoup d'agitation, la police était là, le gosse était effondré. Cela m'avait marqué. Puis, comme je fais partie de l'Amicale des entraîneurs, j'avais, lors d'une réunion avec des dirigeants de la fédération, parlé de ces abus. Mais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com