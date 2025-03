Papillomavirus: résultats pas encore "au rendez-vous" sur la campagne vaccinale, juge Vautrin

Une infirmière injecte une dose de vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) dans le bras d'une collégienne à Vern-sur-Seiche, dans la banlieue de Rennes, le 9 octobre 2023 en Ille-et-Vilaine ( AFP / Damien MEYER )

Les résultats de la campagne de vaccination des adolescents contre le papillomavirus (HPV), lancée en 2023 dans les collèges français, ne sont "pour l'instant pas au rendez-vous", a déploré vendredi la ministre de la Santé Catherine Vautrin, désireuse d'aller "plus loin".

"Pour l'instant, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Nous ne sommes pas allés assez loin", a déclaré la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en marge d'un déplacement à Bordeaux pour la journée mondiale de l'endométriose.

"L'idée, c'est effectivement d'aller plus loin. Nous le ferons avec l'Éducation nationale, avec les parents, parce que c'est important d'informer les parents sur les bienfaits d'une vaccination comme celle-ci", a-t-elle fait valoir.

Avec plus de 3.100 nouveaux cas et plus de 1.100 décès chaque année en France, le cancer du col de l'utérus, dont le papillomavirus est la principale cause, "reste un problème de santé publique majeur", selon Santé publique France (SpF).

La vaccination, qui prévient jusqu'à 90% des infections HPV à l'origine de cancers (utérus, gorge, ...), est recommandée en France pour les adolescentes et adolescents de 11 à 14 ans révolus, avec un rattrapage possible entre 15 et 19 ans.

Et depuis l'année scolaire 2023-2024, les élèves de 5ème peuvent être vaccinés, sous réserve d'une autorisation de leurs deux parents, dans tous les collèges publics ainsi que dans les établissements privés volontaires.

La vaccination anti-HPV a progressé ces dernières années. En 2023, la couverture vaccinale était estimée à 54,6% pour au moins une dose chez les filles de 15 ans (+8,8 points par rapport à 2021), selon SpF, malgré des "disparités territoriales importantes".

Mais le vaccin anti-HPV est parfois la cible de milieux religieux opposés à aborder la sexualité avec de jeunes adolescents.

Symbole d'un bilan en demi-teinte de la première année de vaccination au collège, une hausse de plus de 20 points de la couverture vaccinale (au moins une dose) a été constatée chez les élèves nés en 2011, à 48% chez les garçons et à 62% chez les filles, mais sans d'atteindre l'objectif fixé de 80% à l'horizon 2030, selon SpF.

"On doit améliorer les taux de vaccination dans notre pays", a insisté vendredi Catherine Vautrin. "Mon objectif, c'est évidemment à terme qu'on puisse vacciner tous les jeunes. Mais je sais combien la marche est haute."

Pour l'année scolaire 2025-2026, le gouvernement prépare une campagne de vaccination combinée au collège contre les papillomavirus et les infections invasives à méningocoques.