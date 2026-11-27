Papillomavirus : la vaccination des adolescents progresse, encore loin des objectifs

Papillomavirus : la vaccination des adolescents progresse, encore loin des objectifs ( AFP / Damien MEYER )

Contre les infections à papillomavirus, la troisième campagne vaccinale dans des collèges et établissements médico-sociaux a continué à "dynamiser" la vaccination en 2025-2026, mais les objectifs restent lointains et les inégalités marquées, montre vendredi un bilan de Santé publique France.

En prenant aussi en compte les injections faites en ville (médecins, infirmières, pharmacies...), la proportion d'enfants nés en 2013 vaccinés avec une dose est passée à 53% chez les filles et 45% chez les garçons. Soit une augmentation de 13 points entre le début et la fin de l'année scolaire.

Et 33% des filles et 26% des garçons ont eu les deux doses recommandées, une hausse de 12 points et de 10 points respectivement.

Au collège, le nombre de premières doses a diminué en 2025-2026 par rapport à 2024-2025 et encore plus par rapport à 2023-2024, possiblement en raison d'"un dispositif de communication moins important ou un engagement plus hétérogène des établissements", selon SpF.

Mais il y a eu "un recours accru aux professionnels de santé en ville", lié selon SpF à "la sensibilisation par le collège".

D'importantes disparités territoriales persistent. Les outremer ont une couverture vaccinale bien moindre que l'Hexagone. En métropole, les régions PACA, Corse et Île-de-France restent dans le bas du classement, Bretagne et Normandie dans le haut.

Socialement, "si la campagne n'a pas creusé les inégalités d’accès à cette vaccination, elle n'a pas permis de les réduire", remarque SpF.

Ce bilan sous-estime probablement la vaccination au collège car certaines données manquent, précise l'agence sanitaire.

Mais la France reste sous son objectif de 80% de couverture contre les papillomavirus d'ici 2030 et globalement sous la moyenne de l'Union européenne (70% pour au moins une dose en 2025 chez les filles, 58% chez les garçons).

Chaque année en France, plus de 7.100 cancers (col de l'utérus, anus, ORL...) sont liés aux papillomavirus. La vaccination, qui prévient jusqu'à 90% des infections HPV à l'origine notamment de cancers, y est recommandée de 11 à 14 ans révolus, avec rattrapage possible jusqu'à 26 ans.

Depuis septembre 2023, tous les collégiens du public et de certains établissements privés sous contrat peuvent être vaccinés avec une prise en charge totale par l'assurance maladie, sous réserve d'autorisation des deux parents. Depuis 2024-2025, les 11-14 ans en établissements médico-sociaux sont aussi concernés.

Une quatrième campagne contre le papillomavirus, à nouveau combinée avec une vaccination contre certaines infections invasives à méningocoques, est prévue de janvier à juin 2027.

Deux candidats à la présidentielle et anciens Premiers ministres d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe (Horizons) et Gabriel Attal (Renaissance), défendent désormais une vaccination obligatoire.