Pape Gueye pose ses conditions pour rester à l’OM

Les exigences papales de Gueye.

Auteur du but décisif après une délicieuse feinte de corps sur Kevin Danso lors d’OM-Lens, Pape Gueye a évoqué son avenir en face à la presse. Le Sénégalais, dont le contrat se termine le 30 juin prochain, a demandé quelques garanties pour poursuivre sa carrière à l’OM. « Ça va dépendre de plein de choses, ma priorité c’est mon temps de jeu et qu’on me respecte en tant que joueur important, a prévenu le joueur formé au Havre. Si j’ai ça, il n’y a aucun problème, je resterai. » …

