Pape Diouf est décédé par Francisco Rodriguez (iDalgo) L'ex-président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf est décédé mardi soir du coronavirus à l'âge de 68 ans. Il était hospitalisé depuis samedi à Dakar, où il avait été placé sous assistance respiratoire. Ancien journaliste dans les années 1980, il fut ensuite agent de joueurs, notamment avec des joueurs du calibre de Basile Boli, Marcel Desailly, William Gallas, Grégory Coupet, Didier Drogba et Samir Nasri, entre autres.En 2004, il devient manager général de l'OM, avant d'être officiellement nommé président en 2005 jusqu'à 2009. Durant cette période, Pape Diouf avait notamment contribué à bâtir l'équipe championne de France en 2010, après 17 années sans titres pour l'OM.

