"Pape, c'était un humaniste"

Il était devenu le premier président noir d'un club de foot en France, le dirigeant de l'OM le plus populaire depuis Bernard Tapie et incarnait une certaine idée de l'honneur. Pape Diouf est décédé mardi soir, à Dakar, des suites du coronavirus. Ceux qui l'ont connu lui rendement hommage par ce que l'ancien journaliste vénérait le plus : des mots.

Philippe Troussier (entraîneur de l'OM entre novembre 2004 et mai 2005)

L'adieu au Papet Diouf

"Au départ, on se connaît sans se connaître. On se rencontre dans des stades de foot en Afrique, puis, en 2004, Pape me nomme entraîneur de l'Olympique de Marseille. Je suis arrivé après José Anigo, qui avait quitté son poste après une élimination en Coupe de la Ligue face au PSG. Lorsqu'il me contacte, je suis au Maroc, je m'apprête à prendre un avion pour Kobe et mon téléphone sonne : c'est Pape qui me demande si je suis prêt à relever le challenge de l'OM. C'est là qu'on entre en contact de façon officielle pour la première fois. Il était directeur sportif à l'époque. C'était une drôle de période pour l'OM : le club n'avait plus réellement de gouvernance, Pape Diouf a donc dû faire office de président en lien avec Robert Louis-Dreyfus et, entre les deux, Louis Acariès, qui est arrivé à cette période. La saison 2004-2005 a été assez difficile à tenir, mais l'OM a quand même terminé cinquième de Ligue 1, ce qui était honnête étant données les circonstances. On a, par exemple, dû gérer ce moment difficile : le déplacement à Casablanca où Fabien Barthez a craché sur un arbitre marocain. Je me souviens que Pape a très mal vécu l'affaire, notamment en tant qu'africain. Ça l'avait blessé, comme d'autres joueurs dans le groupe, des mecs comme Meïté, Olembe, N'Diaye, Beye, Nasri, Luyindula, Hemdani... On a traîné cet évènement comme un boulet. De cette saison, je garde l'image d'un homme fort, droit dans ses baskets, avec une grande stature, un grand verbe, mais aussi une répartie qui pouvait parfois être cinglante, notamment lorsqu'il s'agissait de défendre les intérêts de l'OM. Mais Pape Diouf était juste, c'était un sage.C'était un grand connaisseur du foot, en tout cas du système. Il connaissait tous les acteurs : entraîneurs, joueurs, agents, présidents... Il était capable de parler à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com