Paolo Virzì : "En Italie, le football est un conte populaire"

Récemment honoré d'une rétrospective de son œuvre lors du dernier Festival du cinéma méditerranéen (Cinemed), Paolo Virzì (55 ans), héritier contemporain de la comédie italienne à l'ancienne, en a profité pour disserter sur le football. Une thématique présente discrètement dans ses films, mais qui compte beaucoup dans sa vie personnelle.

"Je me sers du football dans mes films pour raconter une époque, un contexte sociologique et historique. Et le Mondiale représente à la fois une tragédie nationale et une catastrophe humaine pour tout le peuple italien."

Hélas, ma relation avec le football est faite avant tout de frustration, car je n'ai jamais été un bon joueur. J'en souffrais, car en Italie, tous les enfants rêvent d'être footballeurs, et tous mes amis étaient plus forts que moi. Rêver d'un futur dans ce milieu était impossible, il a donc fallu que je fasse autre chose pour compenser.Michele Vitulano. Pour les jeunes de mon époque, c'était une icône. C'était un vraiargentin avec de grosses moustaches. Il y a une légende à son propos selon laquelle, un jour, il a marqué un but du gauche si puissant qu'il aurait déchiré les filets adverses ! C'est devenu un mythe pour toute la ville, car il a passé toute sa carrière à Livourne, alors que le club était en D3. Sa filleest devenue arbitre internationale, et lui, il est devenu un vrai Livournais, il a entraîné des équipes de jeunes du club, avant de mourir d'une attaque cardiaque en 2009, alors qu'il faisait son jogging.C'étaient des matchs inoubliables avec les copains qui duraient très longtemps. On inventait des scénarios incroyables, on prétendait qu'on jouait sur la pelouse de Wembley ou de Santiago-Bernabéu. J'y fais allusion dans mon film. Piero, le personnage principal, joue au ballon Lire la suite de l'article sur SoFoot.com