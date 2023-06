Paolo Maldini viré de l’AC Milan ?

Monument en péril.

Gerry Cardinale, le propriétaire de l’AC Milan et du fonds américain Redbird, envisagerait de se séparer de deux de ses dirigeants : Ricky Massara, directeur sportif, et surtout de la légende Paolo Maldini, responsable technique. D’après la Gazzetta dello Sport , des tensions seraient la cause de ce divorce. Les propriétaires n’ont pas aimé le dernier recrutement : l’énigme Charles De Ketelaere, transféré contre 32 millions d’euros plus 3 de bonus, ou l’arrivée libre de Divock Origi en provenance de Liverpool.…

TJ pour SOFOOT.com