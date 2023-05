information fournie par So Foot • 17/05/2023 à 09:55

Paolo Maldini : « L’écart avec l’Inter est réel »

Perdre un derby a réellement moins de valeur, aujourd’hui.

Battu par l’Inter Milan ce mardi lors du match retour de demi-finales de Ligue des champions (1-0), le Milan sort par la petite porte dans cette double-confrontation. Stefano Pioli a logiquement affiché sa déception tout en concédant que son adversaire méritait sa qualification. D’un autre côté, son directeur sportif Paolo Maldini s’est voulu beaucoup plus clair à ce sujet : « L’écart avec l’Inter est réel, peut-être qu’aujourd’hui nous avons mieux joué, mais sur les quatre derniers matchs, on n’a pas pu rivaliser, a avancé la légende des Rossonneri, Perdre contre l’Inter est perçu comme négatif, mais nous ne sommes pas encore structurés pour rivaliser dans deux compétitions. C’était la première demi-finale pour beaucoup de nos joueurs, on l’a vu, mais ça donnera de l’expérience à tout le monde. » …

MLM pour SOFOOT.com