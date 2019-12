Paolo De Ceglie : "Triste que mon expérience à l'OM se soit mal finie"

Alors qu'il s'apprête à rebondir en quatrième division américaine du côté de Miami, Paolo De Ceglie (33 ans) a pris le temps de se poser pour revenir sur sa carrière. Sur ses années fastes à la Juventus, avec comme point d'orgue le titre de 2011, mais aussi sur son prêt raté à l'OM et sa passion pour le deejaying.

"Forcément, le jour où j'ai rejoint la Juventus, mon père était heureux. Mais il a toujours tout fait pour que je garde les pieds sur terre."

C'est allé très vite, car je suis parti jouer pour la Juve à l'âge de neuf ans. Mes parents m'emmenaient là-bas trois fois par semaine et, à 14 ans, j'ai finalement intégré l'académie de jeunes de la Juve en internat. J'étais déjà dingue de foot, et quand on te donne la possibilité de jouer pour une grande équipe comme cela si tôt, c'est loin d'être un sacrifice.Je dis en permanence que pour réussir quelque chose, il faut renoncer à autre chose. Évidemment que je n'ai pas eu la même enfance que beaucoup des jeunes d'Aoste ou d'ailleurs de mon âge, d'autant que je n'avais pas de certitude sur le fait d'être footballeur professionnel. Aujourd'hui, avec mon expérience et mon parcours, je peux dire que ça en valait la peine.Oui, mon père était un footballeur amateur et bien sûr un passionné. Dans notre famille, le football a toujours été un élément central. Nous sommes tous "juventini", bien entendu. Forcément, le jour où j'ai rejoint la Juventus, mon père était heureux. Mais il a toujours tout fait pour que je garde les pieds sur terre. Il m'a toujours laissé tranquille par rapport à ça, il ne me rajoutait pas de pression. Cela vient de son expérience d'entraîneurs en jeunes, il savait exactement quoi faire pour me mettre dans les meilleurs conditions et ne pas me polluer l'esprit.Sincèrement, lorsque tu arrives là-bas et que tu es encore un petit garçon, tu vois cela comme un rêve. Ensuite, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com