PAOK-Be?ikta?, fraternité gréco-turque

Mardi, le club de Thessalonique accueille celui d'Istanbul en tour préliminaire de la Ligue des champions dans un contexte géopolitique tendu entre la Grèce et la Turquie. Mais pour les supporters des deux clubs, ce match offre surtout l'occasion de revendiquer une fraternité qui dépasse les frontières.

" Les mêmes personnes "

Antifascime et anarchisme

Certains contre-pieds sortent des limites du terrain. En pleine - et énième - dispute entre la Grèce et la Turquie sur fond de délimitation territoriale et d'appropriation d'hydrocarbures, le PAOK de Thessalonique et le Be?ikta? d'Istanbul se retrouvent pour la première fois de leur histoire en compétition officielle, mardi soir.Dans un stade de la Toumba d'ordinaire si bruyant, mais désespérément vide pour cause de Covid-19, les deux équipes jouent sur un match leur qualification en troisième tour préliminaire de Ligue des champions. L'occasion pour les supporters des deux clubs d'envoyer un message à l'opposé de ceux distillés par leurs gouvernements respectifs., se lamente Murat. Ce trentenaire turc, dont la grand-mère était grecque et dont la famille vit à cheval sur les deux pays, a créé en 2009 un groupe Facebook en l'honneur des deux clubs. Rejoint aujourd'hui par plus de 10 000 personnes, il a permis le développement d'échanges entre supporters des deux clubs et la mise en place de nombreuses rencontres en Grèce et en Turquie., insiste Murat, qui arbore deux tatouages pour l'illustrer. Sur le bras gauche l'emblème du Be?ikta?, sur le bras droit, unécrit en lettres grecques.Les liens qui unissent la Gate 4 du PAOK et le Çarsi du Be?ikta? s'appuient sur une vision politique de la société fait d'anarchisme et d'antifascisme, où les frontières entre pays sont considérées Lire la suite de l'article sur SoFoot.com