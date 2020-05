Pantin : Issiaka Bamba, buteur du mois de mai

Tout y est : le temps qui s'arrête au moment du centre, le ciseau cristianesque puis l'envahissement du carré vert par une foule en délire. Oui, le plus beau pion du mois de mai a été inscrit à Pantin dimanche dernier lors d'une rencontre interquartiers, et il a déjà fait le tour des réseaux. Derrière ce buzz se cache Issiaka Bamba, ailier de 26 ans du FC Gobelins (N2) que l'US Orléans a laissé filer il y a deux ans.

"C'est là que j'ai fait mes gammes, que j'ai commencé à kiffer le foot entre potes. Entre nous, on l'appelle "le Camp Nou", c'est notre stade à nous."

C'était dimanche lors d'un match entre l'équipe du quartier où j'ai grandi, les Courtillères à Pantin, et les meilleurs joueurs du 19arrondissement de Paris. L'engouement autour du but est lié au contexte : c'est un match qui était attendu, les mecs du 19sont reconnus pour leur football. Il y a 0-0 pendant peut-être une heure de jeu, ce qui est assez surprenant pour un match interquartiers, et on finit par marquer un but juste avant le mien. Donc la pression retombe, mais ils sont toujours à l'affût. Et sur une action anodine, j'arrive à " délivrer le peuple ". La sensation que j'ai eu est incomparable : tous tes amis sont là, les gens avec qui tu as grandi et commencé dans le club du quartier, les grands du quartier, tout le monde t'applaudit et t'acclame...Ouais. Un geste que j'affectionne particulièrement et qui me tient à cœur. Je l'ai déjà fait en club, mais cette fois-ci ça avait un peu plus de valeur quand même, car il était plus aérien, et toutes les personnes que j'affectionne étaient là.Moi-même, je ne savais plus où j'étais, la seule chose que je savais, c'est qu'il fallait que je coure. On a pu reprendre, et le match s'est terminé à 4-0.