Panne massive de sites web : coup dur pour l'hébergeur OVHcloud avant son entrée en bourse

Selon le PDG du groupe, une "erreur humaine" est à l'origine de la panne, qui affecte de nombreux sites français ce mercredi 13 octobre.

(illustration) ( AFP / ALAIN JOCARD )

Des centaines d'utilisateurs de l'hébergeur web OVHcloud ont signalé des problèmes sur la plateforme, ce mercredi 13 octobre, selon le site "Downdetector", qui recense les incidents de services web et passe au crible les rapports de problèmes envoyés par les usagers.

Le groupe français d'hébergement web et fournisseur d'infrastructure informatique doit prochainement faire son entrée en bourse. Le PDG du groupe, Octave Klaba a confirmé un "souci" sur la plateforme, dû selon lui à une "erreur humaine durant la reconfiguration" réseau. Une "mauvaise configuration du routeur a provoqué la panne" , a t-il précisé dans un tweet, en milieu de matinée.

Sept mois après l'incendie dévastateur

Grand acteur de l'hébergement web, OVHCloud a été créé en 1999 sous le nom d'OVH par Octave Klaba. L'entreprise a commencé par faire de l'hébergement de sites internet, avant de se lancer dans les services "cloud" pendant la décennie 2010. Avec quelques rares autres acteurs, elle porte les espoirs du cloud européen face aux géants américains et chinois de ce secteur devenu stratégique pour l'économie numérique. Le dernier chiffre d'affaires publié date de 2019 (600 millions d'euros). Le groupe compte plus de 2.400 collaborateurs, dont la moitié en France, et opère 32 centres de données dans le monde. OVHCloud avait levé 250 millions d'euros en 2018 auprès des fonds d'investissement KKR et TowerBrook. Sa valeur totale est estimée à plus d'un milliard d'euros.

En mars dernier, l'entreprise avait été touchée par un violent incendie sur l'un des ses centres de données à Strasbourg, affectant des centaines de milliers de clients et provoquant des pertes de données. Elle souhaite, depuis cet incident, proposer gratuitement des sauvegardes automatiques à tous ses clients.