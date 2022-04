Panier de produits de première nécessité : Marine Le Pen martèle son projet de TVA à 0%

La candidate du Rassemblement national a une nouvelle fois fait valoir sa proposition, à l'occasion d'un passage sur TF1.

Marine Le Pen, le 6 avril, sur le plateau de TF1 ( POOL / Ludovic MARIN )

Thème phare de la campagne présidentielle, le pouvoir d'achat a fait l'objet d'un traitement particulier par Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui se sont succédés sur le plateau de "10 minutes pour convaincre", mercredi 6 avril sur TF1 .

Les deux candidats ont été interrogés pour savoir quelle serait leur première mesure s'ils étaient élus le 24 avril, chacun a évoqué le maintien du pouvoir d'achat mis à mal par la guerre en Ukraine et la flambée des prix de l'énergie notamment, ainsi que l'inflation. Pour Emmanuel Macron, il s'agira de "maintenir un bouclier pour le prix du gaz et de l'électricité", et d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation "dès cet l'été".

"J'enlève la TVA tant que l'inflation est supérieure d'un point à la croissance"

De son côté, Marine Le Pen a indiqué que sa première mesure si elle accédait à l'Elysée serait "de baisser la TVA de 20 à 5,5% sur l'ensemble de l'énergie" et de créer "un panier de produits de première nécessité" avec une TVA à 0%, dont elle fait le porte-étendard de ses propositions.

"Je ferai un panier de première nécessité, alimentaires comme d'hygiène, sur lequel j'abaisserai la TVA à 0% pour soulager les Français les plus modestes", a t-elle lancé sur le plateau de TF1 . Lundi dernier, Marine Le Pen avait déjà évoqué cette sur RMC/BFMTV . "J'enlève la TVA tant que l'inflation est supérieure d'un point à la croissance", avait-elle indiqué.

Propositions principales des 12 candidats sur le thème du pouvoir d'achat ( AFP / )

Mercredi 6 avril, Marine Le Pen avait réagi aux attaques d'Emmanuel Macron, déclarant que "les Français ne sont pas des enfants" et qu'ils "ne croient plus au loup-garou". Il faut que le gouvernement arrête de les traiter comme des enfants (...) et les considère comme des adultes", a affirmé sur Europe 1 la candidate du RN, qui progresse dans les sondages et est donnée au second tour face au président sortant.