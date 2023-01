Panier anti-inflation: les supermarchés n'ont eu "aucune proposition du gouvernement à ce stade", selon la FCD

La grande distribution n'avait eu lundi en milieu d'après-midi "aucune proposition du gouvernement" concernant un panier anti-inflation que les supermarchés s'engageraient à vendre au prix le plus bas possible, a déclaré à l'AFP Jacques Creyssel, de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD).

"Nous n'avons eu aucune proposition du gouvernement à ce stade, simplement un message nous demandant si nous étions prêts à assister à une réunion de travail sur le sujet", a précisé le délégué général de la FCD, la fédération patronale de la grande distribution.

"J'ai dit que nous étions d'accord pour travailler, sans dire que nous étions d'accord sur une proposition. A ce stade, nous n'avons pas de position sur une proposition que nous ne connaissons pas", a-t-il ajouté.

Le ministère délégué notamment au Commerce avait indiqué dimanche à l'AFP, confirmant une information du journal Le Parisien, que le gouvernement travaillait à la mise en place d'un panier d'une vingtaine de produits de grande consommation "que la grande distribution s'engagerait à vendre presque à prix coûtant".

"On est aux prémices des discussions", avait souligné le ministère, selon lequel la mise en place du panier anti-inflation passerait plus par des engagements volontaires des distributeurs, que par des dispositions législatives ou réglementaires.

"Le choc inflationniste touche beaucoup les produits alimentaires. C'est dur pour les familles, c'est dur pour les ménages. Il y en a encore pour quelques mois. Et pendant ces quelques mois, regardons si on ne peut pas avoir ce panier qu'a proposé Olivia Grégoire", ministre déléguée notamment au Commerce, a dit lundi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, sur BFMTV/RMC.

De son côté, M. Creyssel a relevé que "la plupart des enseignes font déjà ce genre de choses de manière assez claire". Depuis des mois, les enseignes de la grande distribution rivalisent d'opérations commerciales censées lutter contre l'inflation, et surtout destinés à gagner des clients, ou à ne pas en perdre.

M. Creyssel a jugé "surprenant d'avoir d'un côté des initiatives (...) demandant" aux distributeurs "de limiter l'inflation, et de l'autre des propositions de loi qui (leur) demandent de l'augmenter".

L'annonce intervient dans un contexte où les supermarchés protestent contre une proposition de loi déposée par un député de la majorité à l'Assemblée.

Ils accusent ce texte, qui se donne pour objectif de rééquilibrer les négociations commerciales annuelles entre fournisseurs et distributeurs et qui doit être examiné en début de semaine à l'Assemblée nationale, de "dramatiquement et durablement alimenter l'inflation".