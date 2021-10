Pandora papers : Bruno Le Maire sera "intraitable avec les Français qui ont triché"

Bercy a lancé des vérifications concernant la présence ou non de résidents fiscaux français parmi les personnes épinglées.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 22 septembre 2021. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Alors que, selon le journal Le Monde , 600 Français apparaissent dans l'enquête des Pandora papers , le ministère de l'Économie a lancé des vérifications pour savoir s'il s'agit de résidents fiscaux français. Sur RTL mercredi 6 octobre, Bruno Le Maire a assuré qu'il sera "intraitable avec ceux qui ont triché avec le fisc français".

"Si des résidents fiscaux français devaient être impliqués dans des schémas d'optimisation abusifs, la Direction générale des finances publiques, à ma demande, engagerait sans aucun délai des démarches nécessaires en lien avec la justice pour récupérer toutes les sommes dues", avait affirmé le ministre mardi. "L'exemplarité fiscale est la clé de voute de la confiance dans les institutions", avait-il ajouté, se disant "choqué" par les révélations.

Ne pouvant pour l'instant confirmer la présence de contribuables français car cela "demande beaucoup de travail technique pour s'assurer (que les Français cités sont) des résidents fiscaux français", le ministre de l'Économique a précisé mercredi sur RTL qu'une "task force" allait être constituée. Elle sera composée du "parquet national financier et de la direction générale de la finance publique" et aura pour mission de "rechercher les contribuables qui ont triché" et de récupérer l'argent.

600 Français concernés ?

Les révélations Pandora papers, qui s'appuient sur quelque 11,9 millions de documents provenant de 14 sociétés de services financiers, ont mis au jour plus de 29.000 sociétés offshore. L'opacité entourant ces sociétés situées dans des pays ou territoires à la fiscalité très avantageuse peut être utilisée afin de dissimuler des actifs financiers et de frauder l'administration fiscale.

Selon le journal Le Monde , 600 Français apparaissent dans l'enquête des Pandora papers. Or ces derniers peuvent être résident fiscaux d'autres pays, à l'instar de Dominique Strauss-Kahn , qui affirme être résident marocain depuis 2013.

Les documents révélés dans les Pandora papers surviennent dans le sillage d'une série d'affaires mises au jour par le réseau international de journalistes ICIJ, parmi lesquels les Offshore leaks, Panama papers ou encore les China leaks. À la suite des révélations des Panama Papers en 2016, "ce sont 257 cas (de Français) qui ont été redressés ou judiciarisés, plus de 200 millions d'euros de pénalités ou de redressements qui ont été adressés", a indiqué mardi le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt, y voyant "la démonstration" de l'engagement de l'administration fiscale et du gouvernement à lutter contre la fraude.