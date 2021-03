Pandémie: nouvelle progression des contaminations cette semaine

Un malade du Covid arrive à l'hôpital de Brasilia le 15 mars 2021 ( AFP / EVARISTO SA )

Les contaminations au coronavirus ont continué de progresser dans le monde cette semaine, restant toutefois à bonne distance du record de début janvier: voici les évolutions hebdomadaires marquantes, issues d'une base de données de l'AFP.

Indicateur important, le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant d'un pays à l'autre.

- Plus de 400.000 cas quotidiens -

Avec 465.300 contaminations enregistrées quotidiennement cette semaine, l'indicateur a poursuivi sa hausse (+14% par rapport à la semaine précédente), selon un bilan de l'AFP arrêté à jeudi.

Tendances notables des sept derniers jours, évolution du nombre de cas détectés par région ( AFP / )

L'indicateur croît de nouveau depuis un mois, après une chute inédite d'un mois en début d'année, qui avait vu les contaminations se réduire de moitié. Malgré la hausse des dernières semaines, l'indicateur reste très éloigné de son record (743.600 nouveaux cas quotidiens pendant la semaine du 5 au 11 janvier).

- Hausses quasiment partout -

Cette semaine, seuls l'Afrique et le Moyen-Orient sont relativement épargnés, avec une stabilisation de la contagion. Toutes les autres régions connaissent des accélérations: +34% en Asie, +18% en Europe, +15% aux Etats-Unis/Canada et +5% en Amérique latine/Caraïbes.

L'Océanie, quant à elle, a vu ses contaminations fortement augmenter (+75%, mais seulement 110 nouveaux cas quotidiens), en raison d'une flambée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le pays, l'un des plus pauvres du Pacifique, a enregistré une centaine de cas par jour en moyenne cette semaine, un chiffre sans doute largement sous-estimé. Le coronavirus ne circule presque pas dans le reste de la zone.

- Principales accélérations -

Le Bangladesh est le pays où l'épidémie accélère le plus (+92%, 1.500 nouveaux cas par jour), parmi les pays ayant enregistré plus de 1.000 contaminations quotidiennes au cours de la semaine écoulée. Suivent la Moldavie (+78%, 1.800), l'Ukraine (+55%, 11.200), le Pakistan (+52%, 2.600) et les Philippines (+52%, 4.800).

- Plus fortes décrues -

La plus forte décrue de la semaine est observée en Israël (-44%, 1.700 nouveaux cas par jour), pays dont la campagne de vaccination est la plus avancée au monde. Près de 60% de la population y a reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid, environ un Israélien sur deux a reçu les deux doses nécessaires à une immunisation optimale. Le taux d'incidence dans le pays a fondu en deux mois, de 650 cas pour 100.000 habitants à 140 cette semaine.

Suivent les Emirats arabes unis (-24%, 1.900), qui figurent également parmi les meilleurs élèves en termes de vaccination, la Malaisie (-20%, 1.300), le Mexique (-19%, 4.500) et le Koweït (-17%, 1.100).

- Le plus de contaminations -

Le Brésil reste le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations cette semaine, avec 71.900 nouveaux cas quotidiens (+4%), devant les Etats-Unis (64.500, +15%), la France (27.300, +24%), l'Inde (27.000, +47%) et l'Italie (22.500, +5%).

En proportion de la population, hors micro-Etats, l'Estonie est le pays ayant recensé le plus de cas cette semaine (760 pour 100.000 habitants), devant la République tchèque (684) et le Monténégro (596). Ce podium reste inchangé depuis un mois.

- Décès -

Le Brésil a enregistré le plus de décès au cours de la semaine écoulée (2.087 par jour en moyenne), devant les Etats-Unis (1.242), le Mexique (495), la Russie (441) et l'Italie (382).

Au niveau mondial, les décès quotidiens ont légèrement augmenté cette semaine (8.800 par jour, +2%), mais ils sont beaucoup moins nombreux que fin janvier, lorsqu'ils avaient flirté avec les 15.000 par jour.

jah/ber/cac