Panama: nouveau revers pour la plus grande mine de cuivre d'Amérique centrale

Des personnes célèbrent l'arrêt de la Cour suprême concernant le contrat avec la société minière canadienne First Quantuma, le 28 novembre 2023 à Panama ( AFP / Roberto CISNEROS )

La plus grande mine de cuivre d'Amérique centrale a connu un nouveau revers mardi après que la Cour suprême du Panama a déclaré "inconstitutionnel" le contrat renouvelant la concession de cette exploitation qui fait l'objet de manifestations et barrages routiers depuis plus d'un mois.

"Nous avons décidé à l'unanimité de déclarer inconstitutionnelle toute la loi 406" qui régit le contrat entre l'Etat panaméen et la société minière canadienne First Quantum Minerals (FQM), a indiqué Maria Eugenia Lopez, présidente de la plus haute juridiction du pays, en annonçant la décision prise au terme de quatre jours de délibérations entre les neuf membres de la Cour.

L'annonce a été suivie de célébrations par un groupe de manifestants qui a passé la nuit devant le tribunal. Les opposants à cette gigantesque mine à ciel ouvert, située à 240 km de la capitale panaméenne, contestaient la légalité du contrat et déplorent ses potentiels impacts sur l'environnement.

"Plus qu'une victoire de l'institutionnalisme, c'est une victoire de la démocratie populaire", a déclaré à la chaîne Telemetro l'écologiste Raisa Banfield, parmi les manifestants à l'extérieur du tribunal.

À la suite de cette décision, des manifestants commençaient à lever certains barrages routiers, selon les médias locaux.

Les manifestations, les plus importantes au Panama depuis la chute de l'ancien dictateur Manuel Antonio Noriega en 1989, et les barrages routiers qui en ont résulté ont causé des pertes de plus de 1,7 milliard de dollars dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme et du commerce, selon les organisations professionnelles.

"Je reçois et je respecte la décision de la Cour suprême de justice", a réagi sur le réseau X le président panaméen Laurentino Cortizo, critiqué par les organisations professionnelles pour son "inaction" face aux blocages.

Le mouvement de protestation avait débuté le 20 octobre, lorsque le Parlement avait approuvé le contrat qui permettait à FQM d'opérer pendant encore 40 ans (20 ans renouvelables) cette mine située dans la zone caribéenne du pays.

-"plus de force"-

Signé en août entre le gouvernement et FQM, ce contrat remplaçait l'accord de concession initial, déclaré inconstitutionnel en 2017 pour ne pas avoir été conclu après appel d'offres public ni consultation populaire.

Le gouvernement du Panama a indiqué dimanche avoir été informé par FQM de son intention de recourir à l'arbitrage international si le contrat les liant était déclaré inconstitutionnel.

"Le Panama affirme avoir respecté toutes ses obligations au regard du droit international et du droit panaméen et qu'il est prêt à défendre les intérêts nationaux", avait ajouté le ministère du Commerce et de l'Industrie dans un communiqué publié sur X.

Certains experts estiment que le gouvernement aura plus de facilité à défendre sa position après la décision de la Cour suprême. "Bien sûr, vous avez plus de force avec une décision" comme celle-ci, a assuré à l'AFP l'avocat Ernesto Cedeño, qui a déposé l'un des recours devant la haute juridiction.

La société minière canadienne, qui a investi plus de 10 milliards de dollars dans le projet, met en avant que la mine génère quelque 50.000 emplois, contribue à 5% du PIB du Panama et que le contrat prévoit des contributions annuelles à l'Etat d'au moins 375 millions de dollars, dix fois plus que le précédent accord de 1997.

Les manifestants affirment cependant qu'elle nuit gravement à l'environnement car elle se trouve dans un corridor biologique reliant l'Amérique centrale et le Mexique. L'acteur américain Leonardo DiCaprio et l'écologiste suédoise Greta Thunberg ont relayé les protestations dans le pays sur leurs réseaux sociaux.

Depuis 2019, la mine produit quelque 300.000 tonnes de concentré de cuivre par an, ce qui représente 75% des exportations panaméennes.