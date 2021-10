Pamela va frapper le Mexique comme ouragan majeur, avertit le NHC

Vue de Culiacan, dans l'Etat mexicain du Sinaloa, le 12 octobre 2021 avant l'arrivée de la tempête tropicale Pamela ( AFP / RASHIDE FRIAS )

La tempête tropicale Pamela va se transformer en ouragan majeur à son arrivée mercredi sur la côte pacifique du Mexique (Ouest) et pourrait provoquer la montée des eaux et des vents dangereux, a averti le Centre national des ouragans des Etats-Unis (NHC).

Pamela, qui avait été rétrogradé mardi soir d'ouragan en tempête tropicale, "sera un ouragan majeur en arrivant sur la côte centre-ouest du Mexique continental", a estimé le NHC dans son dernier avis en date, conseillant aux habitants de "surveiller" son avancée et de s'assurer d'avoir des plans préparés pour y faire face.

A 09H00 GMT, Pamela se trouvait selon le NHC à environ 130 km au sud-ouest du port mexicain de Mazatlan, dans l'Etat du Sinaloa (nord-ouest) et progressait à une vitesse de 22,5 km/h avec des vents soutenus de 120 km/h.

Le NHC, basé à Miami, met en garde contre une menace "significative" de crues subites et de glissements de terrain lors du passage de Pamela dans plusieurs Etats mexicains (Sinaloa, Durango et Nayarit). Le centre avertit également d'un risque de vagues "importantes et destructrices" suscitant des inondations côtières.

Le NHC avait auparavant indiqué que Pamela devait passer durant la nuit la pointe Sud de la Basse-Californie avant d'accélérer sa course vers Mazatlan.

Les fortes pluies déjà suscitées ont conduit à l'annulation des vols et à la mise en place de mesures préventives pour les touristes et les habitants à Mazatlan, selon les autorités locales.

L'Etat du Sinaloa, où Pamela devrait toucher terre, a été mis en état d'alerte à titre préventif. Seize touristes américains dont les vols avaient été annulés ont été transférés dans un abri, a indiqué Eloy Ruiz, le coordinateur de la protection civile locale. Des appels à se rendre dans les abris ont également été lancés à la population d'au moins 80 quartiers à risque.

L'ouragan devrait ensuite faiblir en tempête tropicale en poursuivant sa route vers le nord-est. Elle pourrait toucher le Texas et l'Oklahoma tard mercredi et jeudi, avec la menace d'"impacts considérables", d'inondations subites et urbaines.

En raison de sa localisation, le Mexique est fréquemment touché par des tempêtes tropicales et des ouragans, sur ses côtes pacifique comme atlantique.

Fin août, un jeune Espagnol est mort dans l'effondrement d'un hôtel dans une station balnéaire et une femme a été portée disparue dans l'Etat de Jalisco (Ouest) après le passage de l'ouragan Nora. Une semaine auparavant, l'ouragan Grace de catégorie 3 avait touché terre à Veracruz (Est) et fait au moins 11 morts dans cet Etat et celui de Puebla (centre).

En septembre, l'ouragan Olaf qui avait touché terre à Los Cabos en Basse-Californie du Sud avait provoqué de fortes précipitations et des dégâts mineurs.

L'influence du réchauffement climatique sur le déclenchement des tempêtes tropicales n'est pas établie, mais l'augmentation de la température des mers leur fournit du "carburant" qui renforce leur intensité.

