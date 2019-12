Paludisme en Afrique : les femmes et les enfants d'abord

Face au ralentissement de la lutte contre la maladie parasitaire, le rapport 2019 de l'OMS met l'accent sur les populations fragiles et isolées.

Les femmes et les enfants d'abord : c'est le message fort que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé de mettre en avant, particulièrement pour l'Afrique, dans son rapport 2019 sur la lutte contre le paludisme, rendu public mercredi 4 décembre. Braquer les projecteurs sur le continent est une nécessité puisqu'il continue de porter le plus lourd fardeau de cette maladie mortelle, avec 93 % de tous les cas dans le monde. En 2018, ce sont 228 millions de personnes qui ont contracté la maladie parasitaire véhiculée par le moustique anophèle et 405 000 en sont mortes. Près de sept victimes du parasite sur dix ont moins de 5 ans.

Les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables. En 2018, 11 millions d'entre elles, vivant dans 38 pays du continent, ont été contaminées, ce qui équivaut à près d'un tiers de toutes les grossesses africaines. Mais la même année, seulement 31 % des femmes enceintes vivant dans des zones à risque ont reçu les trois doses de traitement préventif recommandées par l'OMS. Les conséquences d'une infection par le parasite Plasmodium falciparum sont importantes pour les mères mais aussi pour les enfants qu'elles portent, puisqu'ils naîtront avec un poids trop faible. Moins gros, ils sont davantage exposés à venir au monde prématurément et donc à mourir dans les premiers mois de vie. L'OMS a estimé que 872 000 enfants du continent sont ainsi nés en insuffisance pondérale.

Par ailleurs, sur les 24 millions d'enfants infectés et âgés de moins de 5 ans, en Afrique subsaharienne, la moitié souffrait d'une anémie modérée et 1,8 million d'une anémie sévère, facteur de risque majeur de mortalité infantile. « Le paludisme continue d'être une maladie de la pauvreté et de l'inégalité », explique le Guinéen Abdourahmane Diallo, directeur général du partenariat Roll Back Malaria pour en finir avec le paludisme : « Les femmes et les enfants étant les populations les plus vulnérables, il est important de mettre l'accent sur cet enjeu, même s'il n'est pas nouveau. »

