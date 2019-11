Palestine : Gaza et la Cisjordanie en réalité virtuelle

Un drapeau israélien flotte sur le toit d'une maison au sommet d'une colline arborée. De part et d'autre de la route qui mène à la propriété, des grilles en métal protègent les bâtisses de ce quartier résidentiel, surveillé de près par un soldat de Tsahal parqué dans son abri. Nous sommes à Tel Rumeida, une colonie israélienne située dans les hauteurs de Hébron, à proximité du tombeau d'Abraham. Au loin, dans la vallée, apparaissent les toits blancs des maisons palestiniennes de la plus grande ville de Cisjordanie.« Cette rue est fermée pour les Palestiniens, sauf pour une seule famille qui est autorisée à venir ici », explique Avner Gvaryahu, un ancien soldat israélien. Ce jeune homme aux cheveux roux fait partie de l'ONG israélienne Breaking the Silence (Briser le silence), qui permet à d'anciens membres de Tsahal de témoigner de la réalité de l'occupation israélienne en territoires palestiniens à l'issue de leur service militaire. Derrière lui, un pavillon jaune abrite la famille palestinienne Abou Eisheh. « Leur maison est en fait entourée d'une cage », explique l'ancien soldat. « S'ils veulent sortir, ils doivent demander la permission des soldats israéliens. S'ils veulent recevoir de la visite, ils doivent aussi demander la permission des soldats israéliens. »Colonie illégaleUne camionnette blanche se gare en contrebas. Trois juifs orthodoxes en tenue traditionnelle sortent du véhicule et reprennent leur chemin à pied....