Pakistan : pour venir à bout des criquets, la Chine envoie son armée de canards

C'est une armée très particulière que la Chine va bientôt envoyer au Pakistan. 100 000 canards qui vont livrer un combat contre une infestation géante de criquets qui posent une menace sérieuse sur la sécurité alimentaire régionale, précise The Independent. Ces animaux sont jugés les plus efficaces dans ce genre de situation par les autorités chinoises. Depuis juin 2019, en Inde, en Iran et au Pakistan, de nombreux essaims de criquets pèlerins sont présents et se sont reproduits. Mais l'infestation que subit actuellement le Pakistan est la pire depuis 20 ans. Le Premier ministre Imran Khan a déclaré une situation d'urgence nationale au début du mois de février face à la crise. La récolte de blé du pays serait en danger. On parle de 400 milliards de criquets qui se rapprochent de la frontière entre le Pakistan et la Chine, selon une vidéo publiée par le China Global Television Network (CGTN) sur Twitter. Lire aussi Pourquoi les paysans vont sauver le monde L'expérience chinoiseSi la Chine opte pour les canards, face à cette menace, c'est par expérience. En 2000, le pays avait déployé 700 000 canards dans la région du Xinjiang, pour lutter contre une infestation de criquets. Pour Lu Lizhi, chercheur principal à l'Académie des sciences agricoles du Zhejiang, les canards sont tout simplement des "armes biologiques". Chaque canard peut manger plus de 200 criquets par jour. De quoi les rendre plus efficaces que les poulets, une...