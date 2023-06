Pakistan: l'inflation continue à battre des records, à près de 38% en mai

L'inflation au Pakistan a battu un nouveau record en mai à 37,97% sur un an, selon des chiffres officiels publiés jeudi, alors que le pays continue à attendre une aide du Fonds monétaire internationale (FMI) pour soutenir son économie au bord du gouffre.

L'inflation mensuelle s'est élevée à 1,6% en mai, confirmant toutefois une tendance à la baisse sur les quatre derniers mois, selon les données du Bureau des statistiques. Sur les 12 derniers mois, l'inflation moyenne est de 29,16%.

Les coûts des denrées alimentaires non périssables et de transport ont augmenté de plus de 50% par rapport à l'année précédente.

"Un tel niveau d'inflation affecte gravement les familles pauvres et de la classe moyenne du pays, dont les revenus s'évaporent avec chaque point de pourcentage (en hausse)", a estimé Mohammad Sohail, président de la société de courtage Topline Securities.

Des années de mauvaise gestion financière et d'instabilité politique ont poussé l'économie pakistanaise au bord de l'effondrement, une situation exacerbée par une crise énergétique mondiale et des inondations dévastatrices qui ont laissé un tiers du pays sous l'eau l'année dernière.

Le cinquième pays le plus peuplé au monde (plus de 220 millions d'habitants) est aussi confronté à une grave crise politique, la détention pendant trois jours au début du mois de l'ancien Premier ministre Imran Khan ayant déclenché des heurts violents.

Les discussions portant sur le déblocage d'une tranche d'un prêt de 6,5 milliards de dollars du FMI conclu en 2019 sont dans l'impasse depuis des mois.

Le Pakistan est à la recherche de nouvelles sources de financement pour l'aider à rembourser sa colossale dette, et ses réserves en devises ont chuté à seulement 4,2 milliards de dollars, à peine de quoi couvrir un mois d'importations.

Pour convaincre le FMI, le gouvernement a consenti à abandonner de populaires subventions pour les carburants et l'électricité, qui aidaient à amortir le coût de la vie, au risque d'en payer le prix dans les urnes lors des élections devant avoir lieu d'ici octobre.

"Tout le monde est inquiet", a résumé Muhammad Safeer, tailleur sur un marché d'Islamabad. "D'où va venir l'argent (permettant de compenser l'inflation) ? La dette personnelle ne peut qu'augmenter."