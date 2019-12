Pakistan : l'ancien président Musharraf condamné à mort par contumace pour «haute trahison»

L'ex-président pakistanais Pervez Musharraf, en exil à Dubaï, a été condamné à mort par contumace mardi pour « haute trahison », a annoncé Radio Pakistan, un média d'Etat. Cette condamnation est une première dans un pays où l'armée est souvent considérée comme à l'abri des poursuites.La condamnation a trait « à la décision qu'il a prise le 3 novembre 2007 », date à laquelle il avait imposé l'état d'urgence dans le pays, a déclaré à l'AFP son avocat Akhtar Shah, affirmant que l'ex-président « n'a rien fait de mal ».Pervez Musharraf avait alors invoqué la défense de l'unité nationale face au terrorisme islamiste et l'opposition de la Cour suprême, qui devait se prononcer sur la légalité de sa réélection un mois plus tôt, pour suspendre la Constitution. « Le terrorisme et l'extrémisme sont à leur apogée », avait justifié le général, qui s'en était également pris au « militantisme judiciaire ».Cette mesure très impopulaire, levée en décembre 2007, avait fini par causer sa chute moins d'un an plus tard.Admirateur de Napoléon« Il avait l'immunité. Il était le chef d'état-major, il était le président du Pakistan et le commandant suprême des forces armées », a observé mardi son avocat Akhtar Shah, ajoutant que Pervez Musharraf, exilé et « malade », « voulait rentrer au Pakistan pour témoigner » mais attendait pour cela que « sa sécurité soit garantie ».Pervez Musharraf, aujourd'hui âgé de 76 ans, a pris le pouvoir au Pakistan en 1999 après un coup d'Etat. Il s'était ensuite autoproclamé président en juin 2001, avant de remporter en avril 2002 un référendum controversé. Il était resté à la tête du Pakistan jusqu'en 2008.Sous le règne de ce stratège connu pour son franc-parler, admirateur de Napoléon Bonaparte et amateur de cigares, le Pakistan avait vu sa croissance économique décoller, sa classe moyenne se développer, les médias se ...