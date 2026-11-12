Pakistan : deux soeurs de l'ex-Premier ministre Imran Khan libérées de prison

Aleema Khan (c), soeur de l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan, à Islamabad le 3 juin 2024 ( AFP / Aamir QURESHI )

Deux des trois sœurs de l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan ont été libérées de prison jeudi à Lahore (nord-est), a indiqué leur avocat à l'AFP, une information confirmée par son parti politique.

Noreen Khan et Uzma Khan "ont été libérées de Kot Lakhpat à 14h00 (09h00 GMT)", a déclaré par téléphone leur avocat Rana Mudassar, expliquant que le gouvernement avait retiré leur ordre de détention.

Il a précisé que les avocats demandaient également la libération de la troisième sœur Aleema Khan.

Dans un communiqué, le parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) d'Imran Khan a confirmé la libération des deux sœurs, précisant que cette décision n'"effaçait pas les souffrances infligées à la famille d'Imran Khan" et appelant à "mettre fin à toute persécution".

Aleema, Uzma and Noreen Khan ont été arrêtées en septembre et placées en détention en vertu de la loi sur le maintien de l'ordre public de la province du Pendjab.

Leur frère Imran Khan, âgé de 74 ans, est emprisonné depuis 2023. Les accusations retenues contre lui vont de la corruption à la trahison, en passant par l'incitation à la violence. Il les rejette et estime être ciblé en raison de sa popularité.

L'ancien dirigeant, également ancienne star du cricket, a occupé le poste de Premier ministre de 2018 à 2022 avant d'être destitué à la suite d'un vote de défiance lors d'une crise politique liée aux tensions entre son gouvernement et la puissante armée pakistanaise.

En octobre, des milliers de manifestants ont protesté dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, bastion du PTI, contre son incarcération et ses conditions de vie en prison notamment liées à son état de santé.

Imran Khan a brièvement quitté la prison dans la nuit de mercredi à jeudi pour un examen ophtalmologique et un traitement, avant d'être reconduit à la prison centrale de Rawalpindi.