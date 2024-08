Pakistan : des rebelles baloutches ont tué 39 personnes

Des proches transportent le corps d'une victime décédée dans une fusillade de militants séparatistes jusqu'à un hôpital de Quetta le 26 août 2024. ( AFP / Banaras KHAN )

Des séparatistes baloutches ont tué dans la nuit de dimanche à lundi au moins 39 personnes dans le sud-ouest du Pakistan lors d'attaques coordonnées ayant ciblé des individus originaires du Penjab.

L'armée pakistanaise a annoncé pour sa part la mort de 10 soldats et quatre paramilitaires, sans toutefois préciser s'ils avaient été tués lors des attaques initiales ou lors des opérations qui ont suivi.

Elle a affirmé lundi dans un communiqué que 21 rebelles avaient été tués "dans des opérations de nettoyage".

"Nous confirmons la mort de 39 personnes dans des attaques coordonnées par les terroristes de l'ALB (Armée de libération du Baloutchistan, ndlr)", a déclaré à l'AFP le porte-parole du gouvernement du Baloutchistan, Shahid Rind.

Ce raid a eu lieu dans au moins trois districts de la province pauvre du Balouchistan, où les forces de sécurité luttent contre des violences sectaires, ethniques et séparatistes.

Il a été mené par des dizaines d'assaillants et revendiqué à l'AFP par l'armée de libération du Baloutchistan, le principal mouvement séparatiste baloutche.

Dans le district de Musakhail, entre 30 et 40 hommes armés ont arrêté 22 bus, des camions et des fourgons sur une autoroute reliant le Pendjab au Baloutchistan, a expliqué à l'AFP Najibullah Kakar, un responsable local.

"Les véhicules en provenance ou à destination du Pendjab ont été contrôlés et des personnes originaires du Pendjab ont été abattues", a précisé Najibullah Kakar.

Vingt-trois personnes sont mortes dans cette attaque, selon Shahid Rind.

- Pont détruit, hôtel pris d'assaut -

L'ALB a déclaré dans un communiqué avoir mené une opération "sur les autoroutes du Baloutchistan", affirmant avoir seulement visé les forces de sécurité pakistanaises.

Dans un précédent communiqué publié peu après minuit lundi, le groupe armé avait averti les habitants du Baloutchistan de ne pas s'approcher des autoroutes, précisant que "leur combat visait l'armée pakistanaise d'occupation".

Les rebelles ont également fait sauter un pont ferroviaire sur une voie reliant la province du Pendjab à celle du Sind, dans le district de Kachhi, où six corps ont été retrouvés, selon Javed Baloch, un responsable local.

un homme (au centre) pleure la mort de son père, décédé dans une fusillade de militants séparatistes, dans un hôpital de Quetta le 26 août 2024. ( AFP / Banaras KHAN )

Dix autres personnes ont été tuées dans le district de Kalat, dont quatre paramilitaires et un policier qui s'était rendu sur les lieux d'une attaque, selon le porte-parole du gouvernement provincial Shahid Rind.

Nabi Baksh, un responsable de la force paramilitaire des Levies, a déclaré que des hommes armés avaient pris d'assaut un hôtel et s'en étaient pris à un homme soupçonné d'avoir des liens avec les forces de sécurité pakistanaises.

Le Premier ministre Shehbaz Sharif a fait part, dans un communiqué de sa "profonde tristesse" et a condamné "cette attaque terroriste".

Frontalière de l'Afghanistan et de l'Iran, le Baloutchistan est la plus grande et la plus pauvre province du pays bien qu'elle soit riche en ressources naturelles.

Les séparatistes réclament plus d'autonomie et le contrôle des ressources gazières et minières de leur province.

Ces dernières années, ils ont intensifié leurs attaques contre les Pakistanais des provinces voisines travaillant dans la région, ainsi que contre les sociétés énergétiques étrangères qui, selon eux, exploitent les richesses de la province.

Les Pendjabis constituent le plus grand des six principaux groupes ethniques du Pakistan et sont perçus comme dominant les rangs de l'armée, engagée dans la bataille contre les séparatistes.

- Violence ethnique -

Selon Kiyya Baloch, analyste et ancien journaliste, les autorités recourent uniquement à la force pour réprimer le conflit qui dure depuis deux décennies, au lieu de rechercher des solutions politiques.

"Cette approche a permis à l'insurrection de prendre de l'ampleur plutôt que de diminuer", a-t-il expliqué à l'AFP.

"Jamais auparavant autant d'attaques coordonnées n'avaient eu lieu simultanément dans plusieurs districts du Baloutchistan", a-t-il déclaré.

L'ALB cible principalement les forces de sécurité et les attaques contre les civils restent souvent non revendiquées.

Lors d'une attaque similaire en avril, 11 ouvriers pendjabis avaient été tués après avoir été enlevés dans un bus dans la ville de Naushki, au Baloutchistan et six Pendjabis travaillant comme barbiers ont été abattus en mai.

Des manifestations menées par l'ethnie Baloutche sont régulièrement organisées et réprimées par les autorités.