Pakistan: 12 morts dans l'effondrement d'une mine de charbon

Photo diffusée le 20 mars 2024 par le Département pakistanais des mines du Baloutchistan montrant des mineurs et sauveteurs rassemblés à l'extérieur d'une mine qui s'est effondrée après une explosion, dans la région de Khost, au Pakistan ( Département pakistanais des mines du Baloutchistan / - )

Douze mineurs ont été tués dans l'effondrement d'une mine de charbon dans le sud-ouest du Pakistan, probablement causé par un coup de grisou, selon un bilan définitif annoncé mercredi par un responsable provincial.

Mardi soir, les 12 mineurs ont été piégés à 244 mètres sous terre après une explosion de gaz dans un puits de charbon géré par une compagnie privée dans la région minière de Khost, dans la province du Baloutchistan.

"L'opération de secours s'est conclue avec la découverte des 12 corps. Deux corps avaient été retrouvés dans la nuit et les 10 autres ce matin", a déclaré à l'AFP Abdul Ghani Baloch, inspecteur en chef des mines pour le Baloutchistan.

"Le tunnel s'est effondré à cause d'une explosion déclenchée par une accumulation de méthane", a-t-il ajouté.

Une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident a été ouverte, a indiqué à l'AFP Abdullah Shahwani, directeur général du département des Mines pour le Baloutchistan.

Huit autres mineurs avaient également été pris au piège pendant plusieurs heures après avoir tenté de secourir leurs collègues. Ils ont finalement été secourus par une équipe de sauveteurs, certains étant retrouvés inconscients.

L'opération de secours a été menée par des équipes du département provincial des Mines et de l'agence de gestion des catastrophes.

Les conditions de travail dans les mines pakistanaises sont dangereuses et les normes de sécurité insuffisantes, ce qui entraîne régulièrement des accidents.

"Cet accident n'est pas le premier et ne sera pas le dernier au Baloutchistan", a déclaré à l'AFP Lala Sultan, chef du syndicat des mineurs de la province.

"Les mesures de sécurité dans les mines de charbon sont à peine respectées. Si d'autres provinces ont des protocoles de sécurité en place, au Baloutchistan, la sécurité est complètement négligée", a-t-il ajouté.

Le Baloutchistan, grande province, pauvre et peu peuplée, est riche en hydrocarbures et en minerais. Mais sa population se plaint d'être marginalisée et spoliée de ses ressources naturelles.