Paire fait le show, Goffin déroule par Léo De Garrigues (iDalgo) Pour le deuxième week-end du tournoi UTS, organisé par Patrick Mouratoglou, Benoit Paire s'est défait dans la douleur de son compatriote Corentin Moutet (11-17, 17-12, 15-14, 15-13). Surtout, les deux Français ont profité des règles particulières de ce tournoi pour faire le spectacle, Moutet allant jusqu'à recevoir des consignes du coach de Paire. Dans les autres rencontres de la journée, David Goffin a été le premier joueur de l'histoire du tournoi a remporté les quatre quart-temps de son match. Et sa victime fut Alexei Popyrin (20-9, 21-6, 13-11, 15-10). Stefanos Tsitsipas et Feliciano Lopez sont respectivement venus à bout de Dustin Brown et Matteo Berrettini. En fin de journée, Richard Gasquet est venu à bout de Dominic Thiem (16-10, 15-12, 16-12, 14-17).

