Paire et Barrere à la trappe, Djokovic et Federer solides par Samuel Martin (iDalgo) Comme hier, la journée n'a pas été prolifique pour les Tricolores à l'Open d'Australie. Sur les deux Français en lice cette nuit, aucun n'est parvenu à se qualifier pour le 3e tour. Usé de son match en 5 sets hier face à Stebe, Benoit Paire a cédé dans la dernière manche contre le Croate Marin Cilic (6-2, 6-7[6], 3-6, 6-1, 7-6[3]). Le jeune Gregoire Barrere s'est lui incliné face à l'Argentin Guido Pella (6-1, 6-4, 3-6, 6-3). Du côté des têtes de série, tout s'est bien déroulé pour Novak Djokovic opposé au Japonais Ito (6-1, 6-4, 6-2). Même constat pour Federer qui n'a fait qu'une bouchée de Krajinovic (6-1, 6-4, 6-1). Auteur d'une ATP Cup parfaite, Roberto Bautista Agut confirme en ce début de tournoi, il l'emporte contre Mmoh en lâchant un set malgré tout (5-7, 6-2, 6-4, 6-1) pendant que Tsitsipas a lui profité de l'abandon de Kohlschreiber. En revanche, grosses désillusions pour Berettini et Dimitrov qui se sont fait disposés en cinq manches par Sandgren (7-6[7], 6-4, 4-6, 6-2, 7-5) et Paul (6-4, 7-6[6], 3-6, 6-7[3], 7-6[3]).

