Paiements frauduleux : les acteurs du secteur doivent faire plus pour les clients, selon les superviseurs financiers

Les acteurs du paiement doivent rembourser mieux et plus vite, notamment en ce qui concerne les opérations par carte bancaire contestées par les clients, ont appelé lundi 26 avril les superviseurs financiers français.

"Les opérations effectuées par carte bancaire peuvent être contestées dès lors qu'elles n'ont pas été autorisées par les clients, c'est-à-dire lorsque ceux-ci sont victimes d'une fraude", rappellent dans un communiqué la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les "prestataires de services de paiement" (PSP) regroupent un vaste archipel de sociétés, allant des mastodontes comme Visa, Paypal, Worldline, aux établissements de monnaie électronique, en passant par les banques ou encore certaines jeunes pousses proposant par exemple des services d'agrégation de comptes bancaires.

Les deux superviseurs leur demandent de s'assurer, comme l'impose la réglementation, de traiter rapidement les demandes de remboursement en cas de fraude : elles "doivent être instruites et le porteur de la carte remboursé dans le délai légal d'un jour ouvrable au plus tard suivant la réception de la contestation". Et pas question de rembourser les clients "a minima" : le remboursement doit porter non seulement sur le montant de l'opération non autorisée mais également sur les frais éventuellement appliqués.

Plus de transparence sur les refus de remboursement

Ces règles ne s'appliquent qu'à la condition qu'il n'y ait pas de suspicion de fraude ou de négligence grave de la part des clients. Et la charge de la preuve d'une "négligence" ou d'une "fraude" du client repose uniquement sur les prestataires de services de paiement.

De façon générale, les deux superviseurs invitent les professionnels à davantage de transparence concernant leurs décisions de refus de remboursement. Ils leur demandent aussi de faciliter les procédures de contestation d'une opération et de réclamation.

Les clients doivent quant à eux "adopter rapidement les nouveaux dispositifs d'authentification forte", destinés à renforcer la sécurité des paiements en ligne et l'accès à un compte par internet, afin de bénéficier de la sécurité renforcée qu'ils procurent". Ces nouveaux dispositifs combinent notamment l'utilisation d'une information connue du seul client, comme un mot de passe ou code secret, l'usage d'un téléphone portable ou d'une montre connectée, ainsi qu'une caractéristique personnelle, telle que la reconnaissance faciale, vocale ou une empreinte digitale.